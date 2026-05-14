Hrgović na sučeljavanju zaledio krv u žilama suparniku pa otkrio čiji je udarac bilo najteže primiti

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović ove subote vraća se u kavez u subotu 16. svibnja na priredbi Queensberry Promotionsa gdje će odmjeriti snage s britanskim teškašem Daveom Allenom. Dva dana prije same borbe, odrađeno je i službeno sučeljavanje dvojice protivnika koje je prošlo u mirnoj i opuštenoj atmosferi.

Hrgović je upravo svojom mirnoćom zadivio novinare te ni u jednom trenutku nije micao pogled s protivnika koji ga je pokušavao isprovocirati. Njegov ledeni pogled ostavio je dojam dobre psihičke pripremljenosti pa je i jedan novinar direktno upitao Allena je li izgubio sučeljavanje.

Potom su uslijedila pitanja novinara, a prvi je borbu najavio Allen:

- Očekujem ga da će biti barem na 70 posto, to mi je obećao. Danas izgleda poprilično spremno, a ja sam također naporno trenirao jer se borim se jednom od najboljih teškaša svijeta. Ako on izgubi od mene, to je "game over" za njega, karijera mu je gotova, ne smije mu se to dogodili, dok sam ja ovdje bez pritiska. Ponosan sam što se borim ovdje. Jesam li dovoljno dobar? Tehnički vjerojatno nisam, ali Filip se voli tući, a ako uđe u tučnjavu sa mnom, bit će šokiran i neće vjerovati koliko sam snažan i opak - rekao je Allen, na što mu je Hrgović odgovorio:

- Naravno, poraz će me gurnuti u užasnu situaciju. Ne smijem izgubiti. A on ako pobijedi, možda će se čak boriti s Danielom Duboisom za titulu za svjetskog prvaka... Britanac je, poznat je, ljudi ga vole...iako ne znam zašto. Šalim se čovječe. Ovo je njegova životna šansa i vjerojatno će pokušati pokazati svoje najbolje izdanje i napraviti sve da pobijedi, a ja ću također dati svoj maksimum da dođem do pobjede. Bit će to dobra borba - dodao je 'El Animal'.

Pitali su ga potom da usporedi Allena s drugim Britancem s kojim se nedavno borio, Davidom Adeleyeom:

- Dobro pitanje. Mislim da su to potpuno različiti stilovi. Ovaj tip ide naprijed i uvijek daje dobre borbe, tjera te da radiš, a Adeleye je snažan udarač, od njega sam primio najsnažniji udarac u svojoj karijeri, ali ne baca puno udaraca. Smatram da je Adeleye bolji borac, ali drugačiji su stilovi u pitanju.

Posljednje pitanje bilo je i zašto je Hrgović izabrao Allena za svoj sljedeći meč:

- Nisam ga birao. Ja sam Hrvat u svijetu profesionalnog boksa i ne dobivam puno prilika. Ponuđena mi je ova borba, ponuda je bila dobra, a ova borba je prva od njih više koje sam potpisao u ugovoru s Queensberryjem.