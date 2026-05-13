Patrik Mršnik
DINAMO - RIJEKA

UŽIVO OD 18 Imamo javljanje s Opus Arene uoči finala Kupa, stigli su sastavi

13.05.2026. u 16:26
Utakmicu finala Hrvatskog nogometnog kupa na osječkoj Opus Areni pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
Hrvatski kup - finale, 18.00, Opus Arena, Osijek
JAVLJANJE SA STADIONA

Evo što je pred Opus Arenom zabilježio naš reporter Edi Džindo:

Dinamo i Mario Kovačević ipak će krenuti s najjačim snagama. U prvom sastavu je Valinčić umjesto najavljivanog Galešića, a u sredini će ipak krenuti Stojković, a ne Bennacer, kako je bilo najavljivano.

Kod Rijeke - iznenađenje. Na klupi je ofenzivni Vignato, umjesto njega uskočio je Branko Pavić. Dantas bi dakle, trebao biti ta spona vezne linije i napada, dok će ma krilima biti Gojak i Fruk, također polivalentni igrači.
 

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Barco, Pavić - Fruk, Dantas, Gojak - Adu Adjei

Večerašnju utakmicu moguće je pogledati na kanalu MAXSport 1, ali i na YouTube kanalu MAXSport televizije.

Ovako su prošle zadnje dionice puta Dinama i Rijeke do finala i današnje utakmice:
 

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čiatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je utakmica klupske nogometne sezone, veliko finale Kupa u kojem se na osječkoj Opus Areni sastaju Dinamo i Rijeka. Vratili smo se finalu Kupa na jednu utakmicu, a preostaje nam vidjeti hoće li Rijeka obraniti prošlosezonski naslov ili će se Rabuzinovo Sunce vratiti put Maksimira.

BL
blekpanther
16:39 13.05.2026.

Opet od neki dan potjerani Radeljic igra, kako je to moguće?

