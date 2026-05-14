Modrićev povratak na teren ipak odgođen, ali ne njegovom voljom: 'Da se njega pita, već bi igrao'

14.05.2026.
u 16:21

Sljedeći pregled odradit će početkom sljedećeg tjedna kada će se i odlučiti hoće li moći zaigrati u sljedećoj utakmici, posljednjoj ovosezonskoj protiv Cagliarija na San Siru

Ponajbolji igrač talijanskog Milana i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti u utakmici protiv Juventusa 26. travnja. Ta je ozljeda zahtijevala operaciju te se pretpostavljalo da će morati pauzirati između četiri i pet tjedana. Modrić se nadao skorijem povrtaku na teren, no to se neće dogoditi kako sada stvari stoje.

Postojala je mogućnost da zaigra već ove nedjelje na gostovanju Milana kod Genoe, ključnoj utakmici za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, no to se ipak neće dogoditi. Testovi su pokazali kako još nije spreman za povratak na teren, iako je sam Modrić to želio i bio spreman igrati s maskom. Ipak, za očekivati je kako će ipak putovati u Genovu na utakmicu.

Sigurno neće zaigrati, a najvjerojatnije neće ni sjediti na klupi. Modrić će vjerojatno utakmicu odgledati s tribina, no putovat će s ostatkom momčadi kako bi pružio podršku suigračima. Sljedeći pregled odradit će početkom sljedećeg tjedna kada će se i odlučiti hoće li moći zaigrati u sljedećoj utakmici, posljednjoj ovosezonskoj protiv Cagliarija na San Siru. La Gazzetta dello Sport piše kako bi Luka zaigrao već prošlog vikenda da su mu dozvolili, no za sada još uvijek nije spreman za povratak na teren.

Modrić za to vrijeme trenira odvojeno, po posebnom programu, kako bi održao formu. Milanu su do kraja prvenstva ostale dvije utakmice u kojima će pokušati obraniti četvrto mjesto i osigurati plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Trenutačno imaju 67 bodova te su bodovno izjednačeni s petoplasiranom Romom.
