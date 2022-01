Australska Vlada: Novaka možemo opet staviti u pritvor, čak i ako dobije na sudu

Jedna od najvećih sportskih drama koja se ne događa na sportskim terenima još uvijek traje, a trebala bi uskoro dobiti svoj epilog. Prvi tenisač svijeta Novak Đoković je još od srijede u imigrantskom pritvornom hotelu zbog svoje necijepljenosti i čeka saslušanje s Australskim državnim sudom koje je na rasporedu u ponoć po našem vremenu.

Puno se detalja događalo od te srijede kad je Đoković zaustavljen na aerodromu, a jedan od najvažnijih je bio onaj da su Novakovi odvjetnici istaknuli kako su Australci već dali sigurno prihvaćanje medicinskog izuzeća zato što je prebolio koronavirus sredinom prosinca, za što jasno i glasno stoji da se u australskim novokreiranim "korona zakonima" mora dati medicinsko izuzeće.

No, australska Vlada u svojem priopćenju negira vlastite zakone tvrdivši da nikom ne garantiraju medicinsko izuzeće.

"Ne postoji jasno pravilo niti sigurnost da stranac može ući u Australiju. Postoje kriteriji po kojima mi to odobravamo i imamo svoje razloge za odbiti vizu. Nitko nije dao sigurnost osobi da će joj medicinsko izuzeće biti prihvaćeno", stoji u odgovoru Vlade Australije.

Two key points to take away from this filing, I think:



This is the big one: "there is no such thing as an assurance of entry by a non-citizen into Australia."



Australia, as a sovereign country, retains ultimate discretion over who it lets into its country. pic.twitter.com/m9hMXrRq1h