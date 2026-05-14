Ovo je Tomaševićevih 10 stručnjaka za 'operaciju' Jarunski most: Nagradni fond za idejna rješenja je 150.000 eura

Gradnju Jarunskog mosta počinjemo sredinom 2028. godine, najavio je prošlog tjedna gradonačelnik Tomislav Tomašević te objasnio da će projekt stajati oko 140 milijuna eura te da će u listopadu biti poznato kako bi budući cestovni prijelaz preko Save trebao izgledati. Iz pravnih razloga ne mogu se koristiti planovi iz 2007. godine pa će se tijekom ovog mjeseca objaviti novi projektni natječaj za idejno tehničko-oblikovno rješenje mosta, dok bi prvi vizuali i idejna rješenja trebala biti poznata na jesen. O najboljem radu odlučivat će ocjenjivački žiri sastavljen od deset stručnjaka – građevinskih inženjera, arhitekata i prometnih stručnjaka, na čelu s profesorom Zlatkom Šavorom. A ocjenjivački žiri čine, podsjetimo, sljedeće osobe:

Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.,

Darko Ivanušić, mag, ing aedif.,

Mario Uroš, dipl. ing. građ.,

Marko Šoštarić, dipl. ing. prometa,

Leo Modrčin, dipl. ing. arh.,

Luka Korlaet, dipl. ing. arh.,

Marko Velzek, dipl. ing. prometa,

Melinda Andrijić, dipl. ing. građ.,

Azra Sarić, mag. ing. aedif.,

Nives Mornar, dipl. ing. arh.

No koliko će provođenje natječaja koštati? Na gradskim stranicama objavljen je zaključak kojim se određuje nagradni fond za sudionike natječaja, kao i naknade koje će dobiti članovi ocjenjivačkog suda koji nisu već zaposleni u Gradu ili njegovim ustanovama. Prema dokumentu, pripremljen je nagradni fond od 150.000 eura, a sredstva će se dodijeliti za prvih pet najboljih rješenja. Prvo i pobjedničko dobit će iznos od 60 tisuća eura, druga nagrada iznosi 37.500, treća 22.500 eura. Četvrto najbolje rješenje nagradit će se s 18 tisuća eura, a peto s 12 tisuća. Riječ je o neto iznosu, kažu u Gradu.

Što se tiče ocjenjivačkog žirija, svaki će član koji nije zaposlenik Grada ili njegove ustanove za svoj rad dobiti naknadu od 4000 eura, odnosno ukupno 20.000 eura za pet članova. To ne znači da ostali članovi neće biti plaćeni.

– Naknada članovima Ocjenjivačkog suda projektnog natječaja koji su službenici gradskih upravnih tijela ili zaposlenici gradskih ustanova, isplatit će se sukladno Zaključku gradonačelnika kojim su propisane naknade predsjednicima i članovima tijela koje imenuje Gradska skupština ili gradonačelnik na temelju zakona, podzakonskih akata i gradskih općih akata – stoji u zaključku. Prema spomenutom zaključku gradonačelnika, riječ je o 70 eura po susretu, ali samo ako je riječ o sastancima izvan redovnog radnog vremena.

U Gradu ne isključuju da će, pored odabranih stručnjaka, potrebno biti angažirati i vanjske stručne suradnike. – O njihovu broju, naknadama i opsegu poslova donijet će se poseban zaključak – napominje se u dokumentu. Nakon odabira pobjedničkog idejnog rješenja, ići će se u pregovore oko izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole, što bi trebalo stajati oko 970.000 eura. Grad time cilja na izgradnju prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon više od četiri desetljeća, ujedno i tek trećeg preko Save s tramvajskom prugom. Novi natječaj provodit će se po modelu kakav se koristi i za Kaštelanski most, a upravo će on definirati konačan izgled mosta.

Projektni zadatak već je postavljen: most će biti dug oko 625 metara i širok 38 metara, imat će po dva kolnička traka u svakom smjeru, tramvajsku prugu u oba smjera te pješačke i biciklističke staze. Time bi postao tek treći most u Zagrebu preko kojeg će prometovati tramvaji, uz Jadranski most i Most mladosti. Novi prijelaz preko Save bit će smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime bi se trebao znatno rasteretiti promet u tom dijelu grada.