Završila je na hitnoj na odmoru u Americi, ali veći šok je bio kada joj je stigao račun iz bolnice: Cifre su nevjerojatne

Klaudia Tugul, Poljakinja s adresom u Miamiju, redovito koristi TikTok kako bi svojih 125.000 pratitelja uputila u specifičnosti života u Americi. Nedavno je podijelila potresno iskustvo svoje prijateljice koja je, tijekom turističkog posjeta Sjedinjenim Državama, bila prisiljena potražiti hitnu medicinsku pomoć. Drama je započela kada se gošća iz Poljske odmah po dolasku požalila na oštre bolove u predjelu trbuha. Isprva su sumnjale na reakciju organizma na američku kuhinju ili promjenu vode, no stanje se ubrzano pogoršavalo.

"U jednom je trenutku bol postala toliko nepodnošljiva da je rekla kako ne može izdržati i da mora ići na hitnu", prisjetila se Klaudia. Liječnici u hitnom centru u Miamiju su u manje od šest sati proveli detaljnu dijagnostiku, utvrdili da je riječ o ozbiljnoj upali bubrega te su pacijenticu, nakon primljene infuzije, otpustili na kućno liječenje.

Šok koji je uslijedio nakon oporavka bio je financijske prirode. S obzirom na to da djevojka nije imala stalno prebivalište u SAD-u, račun je stigao na kućni prag njezine prijateljice influencerice. Iznosi na papiru djelovali su potpuno nerealno: analiza krvi (metabolički panel) stajala je preko 2.300 dolara, kompletna krvna slika više od 1.400 dolara, a analiza urina skoro 1.000 dolara.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu

Najveći apsurd bio je test na trudnoću, koji u slobodnoj prodaji košta desetak dolara, dok ga je bolnica fakturirala nevjerojatnih 1.170 dolara. Ipak, apsolutni rekorder bio je CT skener trbuha i zdjelice, čija je cijena iznosila frapantnih 25.352 dolara. Samo prisutnost u hitnom centru i primanje infuzije dodali su još nekoliko tisuća na konačnu sumu. Kada se sve zbrojilo, boravak u bolnici kraći od šest sati koštao je oko 45.377 eura. Sretna okolnost u ovoj priči jest to što je prijateljica prije puta uplatila kvalitetno zdravstveno osiguranje koje će u potpunosti podmiriti ovo dugovanje. Klaudia je ovu priču iskoristila kao ozbiljno upozorenje svima koji planiraju put u inozemstvo te je svima preporučila da se osiguraju.