Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NADREALNO

Završila je na hitnoj na odmoru u Americi, ali veći šok je bio kada joj je stigao račun iz bolnice: Cifre su nevjerojatne

Foto: TikTok
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
14.05.2026.
u 11:38

Drama je započela kada se gošća iz Poljske odmah po dolasku požalila na oštre bolove u predjelu trbuha. Isprva su sumnjale na reakciju organizma na američku kuhinju ili promjenu vode, no stanje se ubrzano pogoršavalo

Klaudia Tugul, Poljakinja s adresom u Miamiju, redovito koristi TikTok kako bi svojih 125.000 pratitelja uputila u specifičnosti života u Americi. Nedavno je podijelila potresno iskustvo svoje prijateljice koja je, tijekom turističkog posjeta Sjedinjenim Državama, bila prisiljena potražiti hitnu medicinsku pomoć. Drama je započela kada se gošća iz Poljske odmah po dolasku požalila na oštre bolove u predjelu trbuha. Isprva su sumnjale na reakciju organizma na američku kuhinju ili promjenu vode, no stanje se ubrzano pogoršavalo.

@klaudiatugul Ogromny rachunek ze szpitala w USA #rachunek #koszty #sluzbazdrowia #szpital #ameryka ♬ Club Penguin Pizza Parlor - Cozy Penguin

"U jednom je trenutku bol postala toliko nepodnošljiva da je rekla kako ne može izdržati i da mora ići na hitnu", prisjetila se Klaudia. Liječnici u hitnom centru u Miamiju su u manje od šest sati proveli detaljnu dijagnostiku, utvrdili da je riječ o ozbiljnoj upali bubrega te su pacijenticu, nakon primljene infuzije, otpustili na kućno liječenje.

Šok koji je uslijedio nakon oporavka bio je financijske prirode. S obzirom na to da djevojka nije imala stalno prebivalište u SAD-u, račun je stigao na kućni prag njezine prijateljice influencerice. Iznosi na papiru djelovali su potpuno nerealno: analiza krvi (metabolički panel) stajala je preko 2.300 dolara, kompletna krvna slika više od 1.400 dolara, a analiza urina skoro 1.000 dolara.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu
1/17

Najveći apsurd bio je test na trudnoću, koji u slobodnoj prodaji košta desetak dolara, dok ga je bolnica fakturirala nevjerojatnih 1.170 dolara. Ipak, apsolutni rekorder bio je CT skener trbuha i zdjelice, čija je cijena iznosila frapantnih 25.352 dolara. Samo prisutnost u hitnom centru i primanje infuzije dodali su još nekoliko tisuća na konačnu sumu. Kada se sve zbrojilo, boravak u bolnici kraći od šest sati koštao je oko 45.377 eura. Sretna okolnost u ovoj priči jest to što je prijateljica prije puta uplatila kvalitetno zdravstveno osiguranje koje će u potpunosti podmiriti ovo dugovanje. Klaudia je ovu priču iskoristila kao ozbiljno upozorenje svima koji planiraju put u inozemstvo te je svima preporučila da se osiguraju. 

Miroslav Škoro iskreno o odnosu s Thompsonom: 'Kad sam ja bio u bolnici, nije se javljao'
Ključne riječi
račun novac financije Hitna SAD bolnica Amerika Miami Poljska showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Niko Bitan
Niko Bitan
12:16 14.05.2026.

Ha drama, platilo je osiguranje... Ne znam tko bi bio lud da ide u SAD bez putnog osiguranja sa solidnom premijom (nikako ne najniža opcija). Nekad budu i u našoj medicini pune fakture više nego bi čovjek očekivao, ali za SAD se zna da naplate sve što se može koliko se može.

PU
puran
12:03 14.05.2026.

Baš me zanima koliko će naših navijača uplatit kvalitetno zdravsveno osiguranje, jes sumnjam da naš hzzo poriva zdravstveno u SAD.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Video sadržaj
29
DRAMA NA EUROVIZIJI

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica: 'Prenijet ćemo šefu hrvatske delegacije'

Izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. Nakon lavine negativnih reakcija, uključujući i onu grupe Lelek, objavu su ubrzo maknuli, a sada su uputili i službenu ispriku

Lelek
Video sadržaj
44
SKANDAL NA EUROVIZIJI

Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće i bez empatije'

"Uznemirile su nas komentari izraelske javne televizije KAN, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe, jasno dajući do znanja da komentar nisu doživjele kao bezazlenu šalu, već kao duboko nepoštovanje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!