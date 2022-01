Cijeli svijet reagira na slučaj Novaka Đokovića: Javio se i Ivo Karlović!

Prema odluci suca Kellyja pristigloj oko osam ujutro, Novak Đoković trebao bi biti oslobođen i trebala bi mu biti vraćena viza, no tu nije kraj ovoj zavrzlami. Naime, tamošnje vlasti i dalje mogu poništiti tu odluku i deportirati Novaka iz zemlje te mu zabraniti ulazak sljedeće tri godine.

Na cijeli slučaj iz minute u minutu pristižu reakcije Novakovih kolega i drugih poznatih osoba.

Javio se i Ivo Karlović.

Idemo Nole!!!! — ivo karlovic (@ivokarlovic) January 10, 2022

"Morrison je upravo izgubio slučaj protiv Đokovića. Totalna nesposobnost", prokomentirao je bivši australski premijer odluku suda da se Đokoviću vrati oduzeta viza i omogući slobodno kretanje Australijom.

Morrison just lost his case against #Djokovic. Total incompetence! Like on everything else. If they seriously didn’t want him,why on earth did they give him a visa to fly here? This was conceived as one giant distraction strategy when out in the real world people can’t get tested — Kevin Rudd (@MrKRudd) January 10, 2022

"Da sam ja Đoković, odmah bih otišao na trening", osvrnuo se na presudu poznati teniski novinar Ben Rothenberg.

If I were Djokovic I would get to an #AusOpen practice court *immediately*.



Take pictures of yourself being there and already part of the tournament so that—optically if nothing else—your participation looks like a done deal.



Makes it more awkward for government to redetain. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022

Only thing left to do is win the trophy again and leave town never to return, a la CM Punk. — John Isner (@JohnIsner) January 10, 2022

TV voditeljica i spisateljica Gillian McKeith poziva na zajedništvo tenisača i Đokovića, a Australaca o pitanju slobode. To bi onemogućilo održavanje turnira koji već mnogi umjesto Australian Open nazivaju Australian Closed.

Now every tennis player should stand together including #Djokovic and say we are done with this #AustralianClosed until you hand back medical freedom to all #Australians #nomedicalmandates — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) January 10, 2022

Američka novinarka Ksenija Pavlović McAteer tvrdi da je Novak Đoković uhićen i da je to doznala od njegova oca Srđana.



📢📢📢📢Just getting off the phone with @DjokerNole ‘a father.



Australian government and autocrat @scoyne_sean have arrested him despite the ruling.



They want to deport him.



Watch this space. More to come. https://t.co/1jCFy82qLV pic.twitter.com/OGUsz5T2NK — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

Španjolski tenisač Feliciano Lopez, nekoć 12. igrač svijeta i osvajač Roland Garrosa u konkurenciji parova, napisao je da je tenis pobijedio.