Ovaj cvijet najdraži je susjed rajčicama: Štetnici ga ne podnose

Iako su rajčice relativno jednostavne za uzgoj i uz malo truda daju obilne plodove, istovremeno su osjetljive na štetnike koji ih obožavaju. Kako biste ih se riješili bez korištenja štetnih kemikalija koje mogu negativno utjecati na kvalitetu tla i samih plodova, možete ih otjerati sadnjom cvijeća čiji miris ne podnose. Ova metoda naziva se kombinirana sadnja, a temelji se na uzgoju biljaka koje imaju međusobnu korist kada rastu jedna uz drugu. Takve se biljke popularno nazivaju i dobrim susjedima. Dok određene vrste svojim intenzivnim mirisom odbijaju nametnike, druge privlače oprašivače i korisne kukce važne za zdrav rast biljaka.

Quilenthia Accime, osnivačica Dearest Garden, kao primjer dobrih susjeda navodi rajčice i kadifice, popularnu kombinaciju među iskusnim vrtlarima. Rajčice često privlače štetnike poput lisnih uši, bijelih mušica i nematoda u tlu, dok kadifice pomažu stvoriti uravnoteženije okruženje privlačenjem korisnih kukaca i pružanjem dodatne prirodne zaštite od štetnika, prenosi The Spruce. Uz rajčice se najčešće sade kadifice koje štetni kukci, zbog njihova intenzivnog mirisa, uglavnom izbjegavaju. Iako ih nametnici ne vole, oprašivači poput pčela i leptira ih obožavaju pa sadnja ovog cvijeća može pomoći da vrt postane prava oaza šarenila, a rajčice daju obilniji urod. Budući da kadifice nisu velike biljke, najčešće se sade uz rubove gredica ili između pojedinih stabljika rajčice.

Rajčice dobro uspijevaju i uz bosiljak, neven i češnjak. Ove biljke pospješuju rast i razvoj plodova rajčice, svaka na svoj način. Dok bosiljak svojim mirisom također odbija nametnike poput lisnih uši, neven privlači bubamare koje se njima hrane, a češnjak svojim sastavom smanjuje pojavu gljivičnih bolesti. Naravno, nisu sve biljke kompatibilne s rajčicom. Budući da su krumpir i rajčica podložni istim bolestima, ne preporučuje ih se saditi u blizini jer se tako bolesti lakše šire. Iako prateća sadnja ne može potpuno spriječiti bolesti i štetnike, može značajno pridonijeti stvaranju zdravijeg i otpornijeg vrta te smanjiti potrebu za korištenjem kemijskih sredstava.