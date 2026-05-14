DRAMA NA EUROVIZIJI

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica: 'Prenijet ćemo šefu hrvatske delegacije'

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. Nakon lavine negativnih reakcija, uključujući i onu grupe Lelek, objavu su ubrzo maknuli, a sada su uputili i službenu ispriku

Izraelska televizija KAN uputila je ispriku hrvatskim predstavnicama na Euroviziji, grupi Lelek, nakon što su na društvenim mrežama objavili komentar o njihovom nastupu koji su doživjele kao ismijavanje svoje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena. Na službenom profilu na platformi X napisali su:

"Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije", stoji u službenoj isprici izraelske televizije, koja je spornu objavu ubrzo uklonila.

Podsjetimo, izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. "Kad pretjeraš s tetovažama od kane u Eilatu", napisali su, referirajući se na popularno izraelsko ljetovalište, a u opisu objave dodali: "Baš pretjeruju."

Komentar, koji je naizgled bio usmjeren na estetiku, izazvao je bijes eurovizijskih obožavatelja i same grupe Lelek jer je u potpunosti ignorirao duboku kulturnu i povijesnu simboliku koja stoji iza njihovog scenskog izgleda. Reakcija hrvatskih predstavnica bila je brza te su na svom Instagram profilu podijelile snimku zaslona sporne objave i uputile oštru poruku izraelskom emiteru.

"Uznemirili su nas komentari izraelske javne televizije KAN, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe Lelek.

Njihova reakcija potaknula je lavinu podrške ispod originalne objave izraelske televizije, koja se ubrzo našla pod paljbom kritika. Brojni korisnici iz cijelog svijeta osudili su potez KAN-a, nazivajući ga neprofesionalnim i sramotnim za jednu nacionalnu televiziju.

"Ovo je toliko je***o odvratno. Izrael treba biti diskvalificiran, a KAN bi trebao izdati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj! Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih!" glasio je jedan od komentara. Drugi su isticali licemjerje, pišući: "Smiješno je kako se žalite ako se netko šali s izraelskom izvedbom, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno bolje značenje" te "Znači cijeli svijet mora poštovati Izrael, ali Izrael ne mora nikoga poštovati." Suočeni s golemim pritiskom javnosti, izraelski emiter je na kraju obrisao spornu objavu.

RA
Rafael945
09:52 14.05.2026.

Koja je razlika između te nacionalne tv i "hrvatske" tv?

LU
Lujo123
10:30 14.05.2026.

Sa najboljom namjerom preporučio bih izraelcima koje smatram prijateljima da pročitaju čak i na javnoj televiziji ako treba djelo nobelovca Ive Andrića na Drini ćuprija. Kada bi bili upoznati sa tim dijelom siguran sam da ovako što ne bi objavilii i da kod ove objave u stvari nisu mislili ništa loše jednostavno nisu obaviješteni nažalost o događajima kroz povijest na ovim našim žalosnim prostorima.

Avatar horuk
horuk
09:54 14.05.2026.

Izraelci bi se trebali malo reflektirati. Oni napadi na časne sestre, razbijanje Isusova Križa, i druge stvari su naravno samo vrh ledene sante jer su samo slučajno završili na kameri i internetu. Znači njihovo društvo boluje od netrepljivosti prema drugimama kao u stvari i sva društva. U vezi naših Lelekica su ispali samo teške bahate seljačine jer se nisu informirali i nisu znali da je tetoviranje Bosanskih Hrvatica jedna danas skoro izumrla tradicija. Djevojke su se u prošlim stoljećima tetovirale (sicale) po rukama ali i po licu. Ismijavanje toga/te tradicije makar bilo iz neznanja je teška uvreda ako dolazi od javne TV. Pa i sami Židovi imaju neke tradicije koje su drugima smješne/neukusne/odbojne pa se opet kulturan svijet suzdržaje to ismijavati. Ipak, mogu zamisliti život među Židovima. Život među Rusima, muslimanima i prekodrincima si ne želim ni zamisliti.

"Uznemirile su nas komentari izraelske javne televizije KAN, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe, jasno dajući do znanja da komentar nisu doživjele kao bezazlenu šalu, već kao duboko nepoštovanje.

