Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica: 'Prenijet ćemo šefu hrvatske delegacije'

Izraelska televizija KAN uputila je ispriku hrvatskim predstavnicama na Euroviziji, grupi Lelek, nakon što su na društvenim mrežama objavili komentar o njihovom nastupu koji su doživjele kao ismijavanje svoje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena. Na službenom profilu na platformi X napisali su:

"Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije", stoji u službenoj isprici izraelske televizije, koja je spornu objavu ubrzo uklonila.

KAN immediately removed the post. It was never our intention to offend the Croatian delegation or the Croatian public. We apologize for the publication and will also convey this apology to the Head of the Croatian delegation — כאן (@kann) May 13, 2026

Podsjetimo, izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. "Kad pretjeraš s tetovažama od kane u Eilatu", napisali su, referirajući se na popularno izraelsko ljetovalište, a u opisu objave dodali: "Baš pretjeruju."

Komentar, koji je naizgled bio usmjeren na estetiku, izazvao je bijes eurovizijskih obožavatelja i same grupe Lelek jer je u potpunosti ignorirao duboku kulturnu i povijesnu simboliku koja stoji iza njihovog scenskog izgleda. Reakcija hrvatskih predstavnica bila je brza te su na svom Instagram profilu podijelile snimku zaslona sporne objave i uputile oštru poruku izraelskom emiteru.

"Uznemirili su nas komentari izraelske javne televizije KAN, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe Lelek.

Njihova reakcija potaknula je lavinu podrške ispod originalne objave izraelske televizije, koja se ubrzo našla pod paljbom kritika. Brojni korisnici iz cijelog svijeta osudili su potez KAN-a, nazivajući ga neprofesionalnim i sramotnim za jednu nacionalnu televiziju.

"Ovo je toliko je***o odvratno. Izrael treba biti diskvalificiran, a KAN bi trebao izdati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj! Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih!" glasio je jedan od komentara. Drugi su isticali licemjerje, pišući: "Smiješno je kako se žalite ako se netko šali s izraelskom izvedbom, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno bolje značenje" te "Znači cijeli svijet mora poštovati Izrael, ali Izrael ne mora nikoga poštovati." Suočeni s golemim pritiskom javnosti, izraelski emiter je na kraju obrisao spornu objavu.