Sportska elita u Istri: Simposar Croatia pretvorio Novigrad u centar regije

Novigrad je protekla dva dana bio središte sportskih zbivanja zahvaljujući prvom hrvatskom izdanju međunarodnog sportskog simpozija Simposar Croatia 2026. Događaj je okupio vrh regionalnog sporta, sportske autoritete i stručnjake, koji su na panelima i u neformalnim druženjima razmijenili vrijedna iskustva i uvide.

– Ponosni smo što su Novigrad i Aminess domaćini ovakvog događaja koji slavi izvrsnost i zajedništvo u sportu. Energija koju su donijeli izbornik Dalić i ostali sportski velikani osjetila se u cijelom gradu, a posebno nas raduje što su naši gosti imali priliku doživjeti Istru u njezinu punom sjaju zahvaljujući spoju vrhunskog stručnog programa i opuštenog druženja uz more. Uvjereni smo da je ovo samo početak jedne uspješne suradnje koja će dodatno pozicionirati našu destinaciju na sportskoj mapi regije – rekao je Matko Branković, voditelj odnosa s javnošću tvrtke Aminess Hotels & Resorts.

Program Simposara svečano je otvoren u Centru za manifestacije i kulturu Novigrad uz premijeru dokumentarnog filma "Ćiro – Nikad ispričana priča" autora Sabahudina Topalbećirevića. Večer posvećena "treneru svih trenera" okupila je njegove brojne prijatelje i suradnike, a poruku o važnosti Ćirina nasljeđa poslali su i sudionici panela "Ćirino nasljeđe – lider koji je mijenjao generacije". Važnost liderstva i emocije koju je Blažević utkao u temelje hrvatskog nogometa u svom je govoru istaknuo i izbornik Zlatko Dalić.

Drugi dan Simposara u Aminess Vival Maestral Hotelu obilježio je panel na kojem je sudjelovao i izbornik Zlatko Dalić uz delegacije hrvatskog i bosanskog nogometnog saveza, a pružio je uvid u kompleksnu organizaciju i pripremu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Matjaž Kek, Igor Bišćan i Milovan Rajevac analizirali su odnos klupskog i reprezentativnog nogometa, dok su Nenad Bjelica, Damir Skomina i Zoran Zekić u sklopu teme liderstva progovorili o pritisku s kojim se suočavaju treneri. Poslijepodnevni dio programa bio je posvećen temi sportskog talenta i sustava, o kojoj su polemizirali Joško Jeličić, Predrag Pašić, Haris Škoro i Rade Bogdanović, dok su o važnosti zdravlja u vrhunskom sportu govorili stručnjaci sportske medicine, prof. dr. Rusmir Mesihović i dr. Ivan Rakovac. Poseban naglasak stavljen je na mentalnu snagu i pobjednički mentalitet, o čemu su izravno govorili trofejni Ivica Tucak te košarkaške legende Željko Pavličević i Željko Jerkov, prisjećajući se svojih najvećih pobjeda u karijeri.

– Iznimno smo zadovoljni odazivom i energijom koju smo osjetili u Novigradu. Simposar je još jednom potvrdio da je dijalog među stručnjacima ključan za napredak sporta. Vidjeti ovakvu koncentraciju znanja i sportskih veličina na jednom mjestu dokaz je da smo napravili pravi iskorak dovođenjem projekta u Hrvatsku. Vjerujem da je ovo tek početak jedne lijepe priče u Istri – istaknuo je Sabahudin Topalbećirević, osnivač Simposara, projekta koji je pokrenut 2011. u Sarajevu te je tijekom posljednjih 15 godina okupljao ključne ljude iz poslovnog i svijeta sporta, kao i predstavnike medija.

Međunarodni sportski simpozij Simposar danas je sinonim za okupljanje sportskih velikana, no njegova priča započela je 2012. godine s jasnom vizijom. Njegov osnivač i direktor, legendarni bosanskohercegovački sportski novinar i komentator Sabahudin Topalbećirević, poznatiji kao Baho, želio je stvoriti platformu koja će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu vratiti na sportsku kartu regije i Europe. Ideja je bila jednostavna, ali ambiciozna: organizirati događaj na kojem bi sportski uspjesi bili u funkciji promocije države, mjesto za razmjenu znanja i iskustava. Već prvo izdanje okupilo je istinske legende poput Mirka Novosela, Ivice Osima, Faruka Hadžibegića i Duška Vujoševića, sportaše koji su zajedno osvojili gotovo 80 medalja na najvećim natjecanjima, čime je postavljen temelj za ono što će Simposar postati. Događaj je rastao tijekom godina, a Bahina strast i predanost privlačile su sve veća imena.