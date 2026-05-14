Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Simposar Croatia

Sportska elita u Istri: Simposar Croatia pretvorio Novigrad u centar regije

storyeditor/2026-05-13/Simposar_Croatia_2026_Panel__1_.jpg
Foto: Privatna arhiva
Autor
Damir Mrvec
14.05.2026.
u 16:00

Iznimno smo zadovoljni odazivom i energijom koju smo osjetili u Novigradu. Simposar je još jednom potvrdio da je dijalog među stručnjacima ključan za napredak sporta - istaknuo je Sabahudin Topalbećirević, osnivač Simposara

Novigrad je protekla dva dana bio središte sportskih zbivanja zahvaljujući prvom hrvatskom izdanju međunarodnog sportskog simpozija Simposar Croatia 2026. Događaj je okupio vrh regionalnog sporta, sportske autoritete i stručnjake, koji su na panelima i u neformalnim druženjima razmijenili vrijedna iskustva i uvide.

– Ponosni smo što su Novigrad i Aminess domaćini ovakvog događaja koji slavi izvrsnost i zajedništvo u sportu. Energija koju su donijeli izbornik Dalić i ostali sportski velikani osjetila se u cijelom gradu, a posebno nas raduje što su naši gosti imali priliku doživjeti Istru u njezinu punom sjaju zahvaljujući spoju vrhunskog stručnog programa i opuštenog druženja uz more. Uvjereni smo da je ovo samo početak jedne uspješne suradnje koja će dodatno pozicionirati našu destinaciju na sportskoj mapi regije – rekao je Matko Branković, voditelj odnosa s javnošću tvrtke Aminess Hotels & Resorts.

Program Simposara svečano je otvoren u Centru za manifestacije i kulturu Novigrad uz premijeru dokumentarnog filma "Ćiro – Nikad ispričana priča" autora Sabahudina Topalbećirevića. Večer posvećena "treneru svih trenera" okupila je njegove brojne prijatelje i suradnike, a poruku o važnosti Ćirina nasljeđa poslali su i sudionici panela "Ćirino nasljeđe – lider koji je mijenjao generacije". Važnost liderstva i emocije koju je Blažević utkao u temelje hrvatskog nogometa u svom je govoru istaknuo i izbornik Zlatko Dalić.

Drugi dan Simposara u Aminess Vival Maestral Hotelu obilježio je panel na kojem je sudjelovao i izbornik Zlatko Dalić uz delegacije hrvatskog i bosanskog nogometnog saveza, a pružio je uvid u kompleksnu organizaciju i pripremu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Matjaž Kek, Igor Bišćan i Milovan Rajevac analizirali su odnos klupskog i reprezentativnog nogometa, dok su Nenad Bjelica, Damir Skomina i Zoran Zekić u sklopu teme liderstva progovorili o pritisku s kojim se suočavaju treneri. Poslijepodnevni dio programa bio je posvećen temi sportskog talenta i sustava, o kojoj su polemizirali Joško Jeličić, Predrag Pašić, Haris Škoro i Rade Bogdanović, dok su o važnosti zdravlja u vrhunskom sportu govorili stručnjaci sportske medicine, prof. dr. Rusmir Mesihović i dr. Ivan Rakovac. Poseban naglasak stavljen je na mentalnu snagu i pobjednički mentalitet, o čemu su izravno govorili trofejni Ivica Tucak te košarkaške legende Željko Pavličević i Željko Jerkov, prisjećajući se svojih najvećih pobjeda u karijeri.

– Iznimno smo zadovoljni odazivom i energijom koju smo osjetili u Novigradu. Simposar je još jednom potvrdio da je dijalog među stručnjacima ključan za napredak sporta. Vidjeti ovakvu koncentraciju znanja i sportskih veličina na jednom mjestu dokaz je da smo napravili pravi iskorak dovođenjem projekta u Hrvatsku. Vjerujem da je ovo tek početak jedne lijepe priče u Istri – istaknuo je Sabahudin Topalbećirević, osnivač Simposara, projekta koji je pokrenut 2011. u Sarajevu te je tijekom posljednjih 15 godina okupljao ključne ljude iz poslovnog i svijeta sporta, kao i predstavnike medija.

Međunarodni sportski simpozij Simposar danas je sinonim za okupljanje sportskih velikana, no njegova priča započela je 2012. godine s jasnom vizijom. Njegov osnivač i direktor, legendarni bosanskohercegovački sportski novinar i komentator Sabahudin Topalbećirević, poznatiji kao Baho, želio je stvoriti platformu koja će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu vratiti na sportsku kartu regije i Europe. Ideja je bila jednostavna, ali ambiciozna: organizirati događaj na kojem bi sportski uspjesi bili u funkciji promocije države, mjesto za razmjenu znanja i iskustava. Već prvo izdanje okupilo je istinske legende poput Mirka Novosela, Ivice Osima, Faruka Hadžibegića i Duška Vujoševića, sportaše koji su zajedno osvojili gotovo 80 medalja na najvećim natjecanjima, čime je postavljen temelj za ono što će Simposar postati. Događaj je rastao tijekom godina, a Bahina strast i predanost privlačile su sve veća imena.
Ključne riječi
Novigrad Simposar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!