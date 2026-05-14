Djelatnik MVEP-a došao na Pantovčak, pa mu pokazali vrata: Ispratili ga van zbog izjave koju je dao nekoliko sati prije

Novi apostolski nuncij, nadbiskup Leopoldo Girelli, predao je u srijedu vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću. Tom svečanom događaju nazočila je i Gordana Vidović Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo, javlja Novi list.

Na očigled svečana i neproblematična situacija, zapravo u pozadini skriva sukob Plenkovića i Milanovića o postupku imenovanja hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavnika, u kojem već neko vrijeme nema nikakvog pomaka. To je dovelo do situacije u kojoj je MVEP zapravo za svog izaslanika na predaji vjerodajnica apostolskog nuncija odredio Tomislava Lendića, a ne Gordanu Vidović Mesarek. Lendić je ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove.

On se na ovom svečanom događaju pojavio, ali su ga dužnosnici Ureda predsjednika, kada je došao na Pantovčak, ispratili nazad van. Rekli su mu da nije dobrodošao, a kao razlog se navodi Lendićev intervju na N1 televiziji u kojem je Milanovića prozvao kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula.

Tada je predstavljao svoju knjigu 'Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima'. 'Mislim da je odgovornost vrlo jasno na predsjedniku. U primjeru veleposlanika, predsjednik Vlade štiti dostojanstvo diplomatske struke. Ne možemo u izboru kandidata za te pozicije zanemariti činjenicu da se radi o specifičnim poslovima i da je to struka', komentirao je tada, kao odgovor na pitanje o zastoju u proceduri personalne obnove hrvatske diplomatske mreže.

Grlić Radman, zanimljivo, oko toga nije radio velik problem, nego je za zamjenu poslao Gordanu Vidović Mesarek. 'Ne mogu ništa komentirati', rekao je Lendić za Novi list nakon što je mimo svoje volje napustio Ured predsjednika. U trenutku intervjua znao je da ga uskoro čeka odlazak na Pantovčak, no njegov medijski istup navodno je pratio netko iz Ureda predsjednika, nakon čega je uslijedila neuobičajena situacija.

Istaknuto je i da još nema dogovora oko imenovanja 89 budućih veleposlanika i konzula. MVEP je još prošlog srpnja Uredu predsjednika dostavio popis kandidata, no usuglašavanje i dalje traje. Predsjednik Zoran Milanović ranije je inzistirao na pravu da predlaže polovicu diplomatskih predstavnika, no sada bi bio zadovoljan i četvrtinom. S druge strane, premijer Andrej Plenković smatra da dio predsjednikovih kandidata ne zadovoljava potrebne stručne kriterije.

Zbog toga su pregovori ministra Gordana Grlića Radmana i predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića već mjesecima u zastoju. Pomak bi se mogao dogoditi u petak, kada bi HDZ u Saboru trebao podržati Milanovićev prijedlog da Mirtu Matić preuzme čelo Vrhovnog suda.