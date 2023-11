Dalić: Otpao je igrač koji je trebao zamijeniti Kovačića. Od bekova očekujem odgovornost

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 18 sati na stadionu Skonta u Rigi igra prvu od dvije ključne utakmice u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Poslije neuspješnog listopada u kojem su zabilježena dva poraza, vatreni moraju ostvariti pobjede protiv Latvije i Armenije.

Uoči dvoboja vatrenih u Rigi, izbornik Zlatko Dalić održao je press konferenciju, a društvo mu je pravio kapetan Hrvatske i desetka Reala, Luka Modrić. U zadnjem dvoboju na Rujevici bez problema smo upisali tri boda i slavili s visokih 5:0.

GALERIJA Luka Sučić novi je izostanak uoči dvoboja s Latvijom

- Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji. Dogodilo se što nitko nije očekivao. Treba to zaboraviti i gledati prema naprijed te pokušati odigrati dvije prave utakmice. Imperativ su pobjede, naravno. Nadam se da nam se mogu poklopiti i rezultati iz drugih utakmica da se već sad plasiramo na Euro. Moramo se fokusirati na ovo što nas očekuje, prije svega sutrašnja utakmica, putokaz nam treba biti kako smo igrali protiv Latvije u Rijeci - rekao je u uvodu Luka Modrić.

- Sigurno je da su izostanci igrača veliki hendikep za nas, radi se o važnim igračima za našu igru. Mi koji smo tu moramo dati maksimum i nadomjestiti ih na pravi način. Jako dobro smo trenirali ovih pet dana, dobro je da smo malo duže skupa. Vjerujem da sve to možemo pretočiti na teren u ove dvije utakmice - kazao je Luka i nadodao:

- Armenija je s pobjedom i dalje u igri za plasman, sve je otvoreno. Po meni je to kvalitetna ekipa, prije dva mjeseca smo ih pobijedili, ali nije bilo lako. Imaju dobre igrače, bit će to zanimljiva utakmica. Wales je također pokazao da je dobra ekipa, vratili su se u igru u prošlom ciklusu i sve je u njihovim rukama. Ponavljam, moramo se fokusirati na nas, a ako nam se poklopi rezultat iz druge utakmice, nitko sretniji od nas. No moramo paziti da se mi ne bismo opet poskliznuli.

VEZANI ČLANCI:

- Definitivno mi je drago što se vratio Marko Pjaca. Zna se koliko je bio važan i velik za nas prije ozljede. Sretni smo što je opet s nama. Imao je dosta teških godina, vraćao se iz ozljede. Mislim da je izabrao pravi put, došao je u ekipu koja se bori za vrh u hrvatskom nogometu. Imat će prostora da se vrati na razinu na kojoj je bio. U Rijeci igra dobro i jako smo sretni zbog njega, vjerujem da će nam biti od pomoći ako nam bude trebao i ako izbornik odluči da će igrati - izjavio je Modrić te poručio kako će Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škarbnje biti dodatan motiv te da ga žele obilježiti pobjedom.

- Naravno da nam je žao što nema Kovačića, to je veliki hendikep. Nas dvojica s Brozovićem dobro funkcioniramo, iako se to nije vidjelo prema zadnjim utakmicama - nasmijao je Modrić okupljene novinare.

Na red je poslije Modrića došao izbornik Dalić.

- Sreo sam se sa Tomislavom Stipićem prije press konferencije, ali nismo puno pričali o Latviji, već o dosadašnjim njegovim rezultatima u FC Rigi - rekao je izbornik vatrenih.

- Zaista ne razmišljam o pomoći Armenije. Fokusiran sam isključivo na nas. Nama je bitno uzeti šest bodova, ovdje smo došli po tri. Možda u nekom smjeru bude na nas djelovalo to što oni igraju prije nas pa ćemo znati rezultat, ali moramo se fokusirati na sebe.

VEZANI ČLANCI:

- Nema smisla kalkulirati, ali moramo razmišljati o tome da Ivanušec i Kramarić nisu dugo igrali pa moramo gledati da ih maksimalno sačuvamo. Šteta što je smo ostali bez Sučića, igra standardno u Salzburgu i Ligi prvaka. Propustio je zadnja dva treninga i on nam je bio riješenje za Kovačića. Promijenit ćemo formaciju, igrat ćemo sa špicom i polušpicom.

- Respektiramo protivnika, pogotovo jer igra na domaćem terenu, Turci su tu teško dobili, a Armenija izgubila. Wales je s igračem više imao veliku borbu. U Rijeci smo to brzo otvorili, no ovo će biti potpuno drugačija utakmica, puno teža i napornija. Oni su većinu golova primili u zadnjih 15 minuta. Mi tri boda moramo tražiti na bilo koji način. Ne smijemo gubiti glavu, moramo biti strpljivi - naglašava Zlatko Dalić.

VEZANI ČLANCI:

Cijela igra se mora prilagoditi tome da imamo ubačaje. Stanišić je pokazao da ima jako dobar tajming i ulazak u završnicu. No bit će i dubinskih lopti, imamo drugačiju situaciju, cijela ekipa mora biti bliže golu.

- Moramo biti bolji u igri jedan-na-jedan, ne sjećam se da je itko od nas tako prošao protivnika u zadnje dvije utakmice. Nitko nije preuzeo odgovornost pa nismo imali rješenja kad nam je vezni red zablokiran. Ja tražim od igrača da uzimaju taj rizik i pokušaju stvoriti višak - rekao je izbornik i otkrio da igru moraju prilagoditi centarforu Anti Budimiru koji je u sjajnoj golgeterskoj formi.