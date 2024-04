UŽIVO Rijeka je preuzela dominaciju u prvom polufinalu Kupa protiv Lokomotive (0:0)

LOKOMOTIVA - RIJEKA



LOKOMOTIVA: Čavlina - Bartolec, Mersinaj, Kalaica, Leovac - Smakaj, Marić - Šotiček, Mudražija, Goričan - Čop



RIJEKA: Zlomislić - Smolčić, Galešić, Radeljić, Bogojević - Selahi, Petrović - Pašalić, Fruk, Pjaca - Marić



8' Radeljić je poslao dugu loptu prema Petroviču, ali njegov udarac je ipak uspio blokirati Smakaj. Na odbijenu loptu natrčao je Pašalić i pucao pored gola Lokosa.

7' Armada se u lijepom broju skupila na tribinama, 600-tinjak navijača bodri Sopićevu momčad.

6' Prva prijetnja gostiju preko Pašalića koji je pucao glavom, no lopta ide iznad gola Čavline.

1' Počela je utakmica na Kranjčevićevoj, glavni sudac Patrik Kolarić označio je početak utakmice.

15.00 Stigli su sastavi za današnji dvoboj u Zagrebu!

Najava // piše: Katarina Kušec

Momčad Rijeke za sada igra sezonu iz snova, najljepši nogomet u ligi, a sada je i na korak do borbe za trofej. Osim što su momci trenera Željka Sopića prvi na prvenstvenoj ljestvici, danas od 16 sati imaju priliku izboriti finale Hrvatskog nogometnog kupa. Taj susret protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj najavio je strateg Rijeke.

– Očekuje nas zahtjevna utakmica na vrlo zahtjevnom terenu. I to protiv jako dobre, mlade i rastrčane Lokomotive koja je u ovom dijelu sezone izgubila samo jednu utakmicu – rekao je Sopić pa nastavio o protivniku koji je u proljetnom dijelu sezone doživio tek jedan poraz u prvenstvu, i to baš od Rijeke (0:4).

– U jako su dobroj formi i igraju jako dobar nogomet. S druge strane imam maksimalno povjerenje u svoju momčad. Nemamo se što lagati, idemo na pobjedu i prolaz u finale, bez obzira na to hoće li to biti nakon 90 ili 120 minuta. To isto očekuje i domaćin i nema tu prevelikog skrivanja. Ako ćete protiv Lokomotive igrati napad na napad, odnosno dozvoliti njihovim brzim, poletnim, hitrim igračima da vas kontriraju, mislim da bi i puno jača momčad od Rijeke imala problema.

Za Riječane, kaže, pritiska nema.

– Iskreno rečeno, ne osjećam baš nikakav pritisak. Treniramo kao i dosad, naravno da što se više bliži ta utakmica, da je možda neki veći pritisak u zraku, ali ja ga stvarno ne osjetim. Stvarno ćemo napraviti sve da prođemo u finale Kupa, pokazati što bolju igru i nek bolji pobijedi.

Finale se ove godine igra na dvije utakmice, a prođe li Rijeka u finale, čeka je bolji iz ogleda Hajduk – Dinamo koji je na rasporedu danas u 19 sati.

Dodajmo i da će se obje polufinalne utakmice Kupa, Lokomotiva – Rijeka i Hajduk – Dinamo, moći gledati u izravnom prijenosu na YouTubeu. Naime, MaxSport će na programu prenositi susrete, ali napravit će to i na svom YT kanalu.

Tko god od ove četiri momčadi da prođe u finale, neće imati lak posao jer pomučit će se za Rabuzinovo sunce, posebno kada se uzme u obzir i ligaški raspored do kraja sezone, a on nije lak. Recimo samo da nas već u nedjelju čeka jadranski derbi Rijeke i Hajduka.