Šimić: Ovo nije ona Hrvatska iz Rusije, to je naša realnost, ali ćemo proći skupinu

U ljetnom studiju Večernjeg TV-a smještenog u Rougemarin Parku gostovao je naš proslavljeni bivši nogometaš Dario Šimić s kojim je razgovarao kolega Željko Janković o dosadašnjem tijeku Eura, stanju hrvatske reprezentacije, ali i najaviti susret sa Škotima o kojemu će nam ovisiti prolazak skupine.

O igri Škotske i jakim pojedincima:

- Nogomet je momčadski sport. Pojedinačno vaditi možemo, ali pitanje je hoćemo li napadati njihove stopere ili ćemo se vratiti nazad pa onda presing raditi. Igrači moraju u svakom trenutku znati tko na koga ide. Danas su bekovi postavljeni praktički kao krila, ali cijela momčad tako igra, oni su često igrač viška, ako protivnik ne igra dobro. Kod nas je Brekalo u nekim trenucima praktički bio na desnom beku. Onda on ima cijeli autoput da bi napao nekoga - govori Dario.

- Obrana počinje od napada. Vidjeli smo nekoliko puta kako Rebić izlazi, a nitko ga ne prati. Moramo vidjeti možemo li fizički još. Ispred Modrića i Kovačića je bila velika rupa. To su momčadske stvari, ali i koliko fizički možemo.

Psihološki moment oko reprezentacije:

- To motiviranje je priča.... Kao da oni nisu motivirani za pobjedu protiv Škotske. Mislim da je pitanje može li ili ne. Ne znam tko od igrača ne bi htio pobijediti, zabiti, proći pet igrača. Moramo biti svjesni da nismo jaki kao što smo bili u Rusiji i Francuskoj. To je naša realnost. Imamo odlične igrače, ali se svakih 10 godina potrefi jedna sjajna generacija. Dalić mora izabrati sjajnu taktiku, postaviti igrače na svoje pozicije. To on može napraviti u dva dana. A igrači su naravno osjetljivi i mene su smetali nekada napisi, neke malo više, neki manje, sad mi je i žao što su me smetali jer svatko ima pravo pisati.

- Ne vjerujem da postoji novinar koji želi da reprezentacija izgubi kada napiše neku kritiku - kaže Šimić.

- Mi smo sada ipak u malenoj prednosti. Prije kada smo igrali bilo nam je dosta doći na EP, a sada je drama ako ne prođemo skupinu. Doduše, bilo se teže kvalificirati. Sjećam se da kada sam igrao u Milanu sve bez naslova prvaka i osvajanja kupa je bio neuspjeh.

Utakmica s Češkom je najavila moderan nogomet.

- Nismo imali neko otvaranje igre, nismo imali baš posjed lopte. Vidjeli smo u nekom bloku da je Rebić išao sam, nitko iza njega. Čini mi se da u tom trenutku nismo imali neke čiste i jasne ideje. Mislim da takva igra ne može odgovoriti zahtjevima modernog nogometa. Česi su bili tu bolji, ali dobro je da smo izjednačili, da nismo izgubili. To je odlika velikih momčadi.

- Smjernice su jasne. Igra se totalni nogomet.

Engleska odavno već ne igra klasično nabijanje lopte. Igraju pod puno stranih trenera. Pod njima su cijelu godinu. Engleska je moćna, može složiti pet reprezentacija. U Italiji je isto tako prisutan taj trend. Već nekoliko godina gaje te trendove, tako da talijanska reprezentacija isto gaji taj tip. Nije to reprezentacija kao prije. To su veliki igrači, taktički besprijekorni. To je u ovom trenutku dosta, ali vidjet ćemo kasnije hoće li im biti dosta kada dođu na jače protivnike. Dojmila me se i Belgija. Francuska je uvijek dobra, ali imaju neke malene probleme s Griezmannom.

- Roko je živ, zdrav,igra u odličnom klubu koji razvija mlade igrače. Raduje me njegov mentalitet i energija. Na strica je takav. Stric Josip. Čak i sa ženine strane, bratić rođeni, igra drugu Bundesligu. Tako da smo stvarno nogometna obitelj. Mora raditi dan po dan, mora uživati u nogometu, lijepo mi ga je gledati. A i nedostaje nam tih klasičnih napadača, visokih, čvrstih. Može se puno toga napraviti radom, ali ti se mora potrefiti i da budeš rođen s tim.

- Mislim da je nama potreba i brzina. Može se i brzina poboljšati, ali treba vremena.

