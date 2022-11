Majer: Protiv Maroka smo morali bolje. Izjava kanadskog izbornika? Super ako će mu to motivirati ekipu

Hrvatski nogometni reprezentativci Lovro Majer i Joško Gvardiol izašli su pred novinare u Kataru dok se vatreni spremaju za utakmicu s Kanadom koja je na rasporedu u nedjelju.

- Bio je prisutan grč. Ovo je Svjetsko i velik je pritisak. Slažem se da smo mi u zadnjoj liniji trebali preuzeti više odgovornosti i ići više naprijed. Protok lopte u zadnjoj liniji je bio spor protiv Maroka, to mora puno brže - rekao je Gvardiol pa se osvrnuo na izjavu kanadskog izbornika.

- Ako je to njegov način da motivira ekipu, zašto ne? Super ako će mu to podići ekipu. Uzet ćemo to s motivacijom na našu stranu.

Majer je odgovorio kako se nose s kritikama.

- Nitko ne voli kritike, ali iz kritika možemo naučiti. Nitko nije bio zadovoljan nakon prve utakmice. Ovo je kvalitetna momčad i još uvijek smo u dobroj situaciji. Maroko je dobro stajao i dobro se branio. Trebali smo uzeti puno više rizika, teško je kriviti pojedinca ili poziciju. Cijela ekipa je trebala to bolje odraditi - rekao je Majer pa se osvrnuo na pitanje može li igrati desno krilo.

- Mogu odigrati bilo koju poziciju u momčadi, a na izborniku je da odluči.

Slijedi Kanada koja je minimalno poražena od Belgije.

- Kanada je odigrala fenomenalnu utakmicu i zaslužila barem bod. Neće biti lako, ali sve je na nama. Imamo kvalitetnu ekipu.

Izjava kanadskog izbornika koji je rekao da će sj*** Hrvatsku.

