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RAZOČARANI MONTELLA

Veliko iznenađenje na SP-u: 'U nogometu sam 35 godina, ovako nešto se nije dogodilo'

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS
1/5
Autor
Robert Junaci
21.06.2026.
u 16:00

Turska je imala 62 udarca, a nije postigla pogodak i ide kući, Almiron prvi igrač koji je isključen zbog prekrivanja usta

Turska reprezentacija po nekim je predviđanjima mogla biti iznenađenje Svjetskog prvenstva, stići dosta daleko, ali umjesto pozitivnog ispala je apsolutno negativno iznenađenje i već nakon dvije utakmice ispala je, izgubila je 0:2 od Australije i onda 0:1 od Paragvaja. Nije Turska toliko razočarala igrom koliko lošom realizacijom.

– U nogometu sam 35 godina. Ovakvo što se inače dogodi jednom u 50 godina, a nama se dogodilo u dvije utakmice. Uputili smo 65 udaraca u ta dva susreta, o posjedu lopte da i ne govorim. Sreća jednostavno nije bila na našoj strani – kazao je izbornik Turske Vincenzo Montella.

Prema nekim informacijama on će postati bivši izbornik, očekivalo se da će Turska proći skupinu, no nije uspjela i teško će legendarni Talijan ostati na klupi ove reprezentacije.

– Jako, jako mi je žao. Doživjeli smo veliko razočaranje. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a visoka su bila i naša vlastita očekivanja. Žao mi je i zbog ljudi iz Turskog nogometnog saveza. Znam koliko su naporno radili, kao i sami nogometaši – dodao je Montella.

Turska je imala velik broj udaraca i u toj drugoj, kao i u prvoj utakmici ali ta dva susreta nije postigla ni pogodak. Uz to, imala je cijelo drugo poluvrijeme igrača više, ali pogodak Paragvaja iz druge minute, najbržeg na ovom Svjetskom prvenstvu nije uspjela nadoknaditi.

Paragvaju je u sudačkoj nadoknadi isključen Miguel Almiron koji je tako ušao u povijest. Naime, on je prvi igrač na kojem se primijenilo novo pravilo, nešto je govorio igraču Turske i pritom rukom prekrio usta, a po novim pravilima to je izravni crveni karton. Što je rekao, teško će se doznati, ali novo pravilo je jasno, tako se žele spriječiti uvrede, rasističke poruke, a Almiron je prvi koji je platio taj ceh, ali i poslao upozorenje svim ostalim igračima da to ne rade. 
Ključne riječi
Vincenzo Montella Turska reprezentacija

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