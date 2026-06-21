Hrvatska igra na 'najgorem' stadionu SP-a: Navijačima neće biti dobro kada vide kako izgleda

Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Paname u Torontu igrat će na najmanjen stadionu Svjetskog prvenstva. Neki su ga čak prozvali i najgorim od svih, a vidjet ćete i zašto. Kao što je poznato vatreni i Panama susret će 2. kola L skupine Svjetskog prvenstva igrati u Torontu na BMO Fieldu, najmanjem stadionu na turniru. BMO Field ili stadion Toronto, kako će se zvati za vrijeme SP-a, prvi je kanadski stadion posebno namijenjen nogometu. Najmanji je to stadion na prvenstvu kapaciteta 45.736 mjesta.

Stadion se nalazi unutar Exhibition Placea, blizu zapadne obale jezera Ontario. Dobro je povezan, s lakim pristupom glavnim prometnicama, javnom prijevozu i međunarodnoj zračnoj luci Toronto Pearson. Jedan strani portal nije mu bio naklonjen, prema analizi portala Covers, stadion u Torontu proglašen je najgorim na svjetskom prvenstvu.

Na internetu su objavljene mnoge snimke koje idu u prilog tezi da stadion u Torontu nije kvalitetan, kakav se očekuje od najvećeg nogometnog turnira na svijetu. Na snimkama koje su objavili ljutiti navijači vidi se kako su montažne tribine poružnile izgled stadiona izvana i otežale pristup ulazima s jedne strane travnjaka.

Osim toga, stadion je na nekoliko mjesta prokišnjavao, ali čini se da su Kanađan uspjeli ispolirati stadion do početka turnira. Međutim, pola navijača na jednoj tribini neće moći dobro vidjeti utakmicu zbog čudnog 'luka' koji zaklanja pogled prema terenu.