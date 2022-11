Dalić o izjavi kanadskog izbornika: 'To nas može samo motivirati, mi ćemo govoriti na terenu'

Dan nakon remija protiv Maroka, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je naglasio kako "Vatreni" nisu ostvarili rezultat koji su željeli.

- Nisam prezadovoljan s bodom koji smo osvojili, malo smo razočarani jer želimo više. Nismo sretni kad igramo neodlučeno, ali igrali smo protiv dobrog protivnika, koji je bio organiziran i opasan. Dobro smo odradili defenzivni dio, ali nismo uspjeli prema naprijed napraviti puno. Imali smo nekoliko situacija, ali dobro su nas zaustavili u srednjem dijelu - kazao je izbornik.

Hrvatski strateg se osvrnuo i na izjavu kanadskog izbornika Johna Herdmana koji je nakon poraza od Belgije rekao svojim igračima kako će "je... Hrvatsku".

- Vidio sam, svatko od nas ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio. Koliko je to lijepo i fino ne znam. To je njegovo pravo, nećemo se na to osvrtati. Moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad, moramo na terenu govoriti - rekao je.

- To nas može samo motivirati, ne smijemo prihvatiti negativnu priču na terenu, nećemo se na to bazirati - poručio je.

Prokomentirao je i igru Kanade protiv Belgije.

- Trebali su pobijediti, bili su bolja momčad. Napadački su orijentirani, igrali su visoki pritisak. Izgubili su utakmicu iz jeden pogreške. Očekuje nas opasan protivnik. Pokazali su puno više nego na posljednjim utakmicama. Moramo biti oprezni, nema lakog protivnika u našoj skupini. Znamo naš cilj, moramo igrati bolje nego protiv Maroka - rekao je.

