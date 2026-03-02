Naši Portali
RAZMIŠLJA SE O OVOME

Stiže novo pravilo koje bi moglo iz temelja promijeniti nogomet?

Inaugural meeting of the Board of Peace, in Washington
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
02.03.2026.
u 10:27

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino iznio je jasan stav o borbi protiv rasizma, predlažući drastičnu mjeru. Igrači koji prekriju usta dok nešto govore mogli bi se suočiti s izravnim isključenjem jer se pretpostavlja da skrivaju uvredljiv sadržaj

U razgovoru za Sky News, čelnik FIFA-e jasno je iznio svoj stav o gorućem problemu rasizma u nogometu, najavljujući beskompromisan pristup koji bi mogao zauvijek promijeniti ponašanje igrača na terenu. "Ako igrač prekrije usta i kaže nešto što ima rasističke posljedice, onda očito mora biti isključen. Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio, inače ne bi morao prekrivati usta. Postoje situacije koje nismo predvidjeli. Naravno, kada se bavite disciplinskim slučajem, morate analizirati situaciju, morate imati dokaze, ali ne možemo se samo time zadovoljiti u budućnosti", izjavio je Infantino.

Svoj čvrst stav dodatno je opravdao dovodeći u pitanje motive svakoga tko prikriva svoj govor na terenu. "Jednostavno ne razumijem, ako nemate što skrivati, ne skrivate usta dok nešto govorite. To je to, tako je jednostavno. Ovo su akcije koje možemo i moramo poduzeti kako bismo bili ozbiljni u našoj borbi protiv rasizma. Moramo djelovati i biti odlučni, a to mora imati i odvraćajući učinak. Možda bismo trebali razmisliti ne samo o kažnjavanju, već i o tome da na neki način dopustimo, mijenjajući našu kulturu, da se igrači ili bilo tko tko učini nešto loše ispriča", dodao je, sugerirajući put iskupljenja kroz kajanje.

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo zaduženo za nogometna pravila, potvrdio je da ozbiljno razmatra predsjednikovu zabrinutost. Nakon godišnjeg sastanka zakonodavci su najavili formalne konzultacije o mjerama za suzbijanje diskriminacije, s posebnim fokusom na naviku prekrivanja usta koja je postala uobičajena među modernim nogometašima. Bilo kakve promjene u pravilima igre vjerojatno bi bile ratificirane i implementirane na vrijeme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što bi označilo značajnu promjenu u načinu na koji službene osobe prate dijalog na terenu.

Infantino ostaje nepokolebljiv u stavu da nogomet mora predvoditi društvene promjene, umjesto da koristi društvene probleme kao izgovor za nedjelovanje. "Možete učiniti stvari koje ne želite u trenutku bijesa, ispričati se, i tada sankcija mora biti drugačija, kako bismo napravili korak dalje. Moramo zaustaviti rasizam. Ne možemo se zadovoljiti time da kažemo 'pa, to je problem u društvu, pa ne možemo ništa poduzeti osim onoga što već radimo'", zaključio je Infantino.
Komentara 3

Pogledaj Sve
DX
Dx
10:48 02.03.2026.

Pomislim po naslovu da se bude drastično kažnjavalo suce i var-ovce za pristrano suđenje, kad ono iznrnadilo me opet kako se bave nebitnim temama.

Avatar mladen111
mladen111
10:45 02.03.2026.

Pozdravljam to pravilo, ali pod jednim uvjetom. A uvjet je da prekrije usta dok govori protivničkom igraču ili članu stožera. Ako govori svom suigraču nema smisla jer se to i inače radi kad se ne želi otkrivati neke taktičke dogovore.

