Stiže novo pravilo koje bi moglo iz temelja promijeniti nogomet?

U razgovoru za Sky News, čelnik FIFA-e jasno je iznio svoj stav o gorućem problemu rasizma u nogometu, najavljujući beskompromisan pristup koji bi mogao zauvijek promijeniti ponašanje igrača na terenu. "Ako igrač prekrije usta i kaže nešto što ima rasističke posljedice, onda očito mora biti isključen. Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio, inače ne bi morao prekrivati usta. Postoje situacije koje nismo predvidjeli. Naravno, kada se bavite disciplinskim slučajem, morate analizirati situaciju, morate imati dokaze, ali ne možemo se samo time zadovoljiti u budućnosti", izjavio je Infantino.

Svoj čvrst stav dodatno je opravdao dovodeći u pitanje motive svakoga tko prikriva svoj govor na terenu. "Jednostavno ne razumijem, ako nemate što skrivati, ne skrivate usta dok nešto govorite. To je to, tako je jednostavno. Ovo su akcije koje možemo i moramo poduzeti kako bismo bili ozbiljni u našoj borbi protiv rasizma. Moramo djelovati i biti odlučni, a to mora imati i odvraćajući učinak. Možda bismo trebali razmisliti ne samo o kažnjavanju, već i o tome da na neki način dopustimo, mijenjajući našu kulturu, da se igrači ili bilo tko tko učini nešto loše ispriča", dodao je, sugerirajući put iskupljenja kroz kajanje.

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo zaduženo za nogometna pravila, potvrdio je da ozbiljno razmatra predsjednikovu zabrinutost. Nakon godišnjeg sastanka zakonodavci su najavili formalne konzultacije o mjerama za suzbijanje diskriminacije, s posebnim fokusom na naviku prekrivanja usta koja je postala uobičajena među modernim nogometašima. Bilo kakve promjene u pravilima igre vjerojatno bi bile ratificirane i implementirane na vrijeme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što bi označilo značajnu promjenu u načinu na koji službene osobe prate dijalog na terenu.

Infantino ostaje nepokolebljiv u stavu da nogomet mora predvoditi društvene promjene, umjesto da koristi društvene probleme kao izgovor za nedjelovanje. "Možete učiniti stvari koje ne želite u trenutku bijesa, ispričati se, i tada sankcija mora biti drugačija, kako bismo napravili korak dalje. Moramo zaustaviti rasizam. Ne možemo se zadovoljiti time da kažemo 'pa, to je problem u društvu, pa ne možemo ništa poduzeti osim onoga što već radimo'", zaključio je Infantino.