Ivković nakon poraza: 'Remetiš nešto što je svetinja, Bog će te kazniti. Ne traži drugu ženu ako si zadovoljan sa svojom'

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala (2:1) u šesnaestini finala, a dramatičnu završnicu susreta u HRT-ovoj emisiji Americana analizirali su stručni komentatori. Bivši vratar i nogometni analitičar Tomislav Ivković posebno se osvrnuo na pobjednički pogodak Portugala u sudačkoj nadoknadi. Gonçalo Ramos tada je glavom pogodio nakon ubačaja Rafaela Leãa, a Ivković smatra da je ključan trenutak bio raniji pomak Ivana Perišića s njegove pozicije.

"Najbolji naš igrač, ili jedan od najboljih, bio je Ivan Perišić na lijevom beku. Je li bilo potrebe da Joško Gvardiol ulazi na mjesto lijevog beka?" upitao je Ivković. Voditelj Marko Šapit primijetio je kako je moguće da je netko od igrača bio umoran, iako javnost ne zna sve okolnosti tijekom utakmice, no Ivković je ostao pri svom stavu.

"Najopasniji igrač bio je Perišić. Zašto? Imali smo dominaciju u veznom redu i posjed lopte. On se slobodno mogao dizati prema naprijed i ulaziti u završnicu. Imali smo desnog beka koji je centrirao i lijevog, Perišića, koji je zabio prvi gol. Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti", rekao je.

Svoje je razmišljanje zaključio slikovitom usporedbom koja je nasmijala goste u studiju. "Jesi zadovoljan sa ženom? Ako jesi, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš", poručio je Ivković, aludirajući na to da izbornik Zlatko Dalić nije trebalo mijenjati sustav koji je Hrvatskoj u drugom poluvremenu donosio prevagu protiv Portugala.

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu je poražena od Portugala 2:1 (0:0) i tako završila svoj nastup na svjetskoj smotri. Hrvatska je povela u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića, no Portugal je do izjednačenja stigao u 68. minuti kada je Cristiano Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odluka o pobjedniku pala je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, kada je Gonçalo Ramos pogodio za veliko slavlje Portugalaca i prolaz u osminu finala.