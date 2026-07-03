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BIJESNA KAO RIS

VIDEO Nakon utakmice s Portugalom svi pričaju o reakciji hrvatske navijačice na tribinama

Hrvatska navijačica
Screenshot/X
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 21:40

Snimka je brzo postala viralna, a gledatelji su istaknuli kako se iz nje jasno može iščitati njezina frustracija nakon odluke sudaca u posljednjim trenucima utakmice Hrvatske i Portugala

Poraz Hrvatske od Portugala (1:2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. obilježen je dramatičnom završnicom i kontroverznom VAR odlukom koja je u konačnici poništila pogodak Joška Gvardiola u završnici susreta. Portugal je do pobjede stigao pogotkom Gonçala Ramosa u 93. minuti za 2:1, a Hrvatska je u samoj završnici nakratko vjerovala da je izborila produžetke.

Ipak, nakon duge VAR provjere pogodak Gvardiola za 2:2 poništen je zbog ranije situacije u začetku akcije. Ključna sporna točka bila je mogući kontakt Igora Matanovića s loptom prije nego što je ona stigla do Marija Pašalića. Odluka je na kraju donesena uz pomoć senzora ugrađenog u službenu loptu, koji je potvrdio minimalan dodir i time promijenio ishod akcije.

Upravo u tim trenucima na društvenim mrežama se proširio video s tribina na kojem je zabilježena reakcija jedne hrvatske navijačice. Snimka je brzo postala viralna, a gledatelji su istaknuli kako se iz nje jasno može iščitati njezina frustracija nakon odluke sudaca. Video, koji se masovno dijeli na platformama poput X-a i TikToka, prikazuje emotivnu reakciju navijačice u trenutku kada je sudac potvrdio poništenje pogotka, a korisnici društvenih mreža komentiraju da je “sve bilo jasno bez ijedne riječi”. Pogledajte videu pa i vi sami procijenite što je navijačica poručila sudcu.

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu je poražena od Portugala 2:1 (0:0) i tako završila svoj nastup na svjetskoj smotri. Hrvatska je povela u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića, no Portugal je do izjednačenja stigao u 68. minuti kada je Cristiano Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odluka o pobjedniku pala je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, kada je Gonçalo Ramos pogodio za veliko slavlje Portugalaca i prolaz u osminu finala. Hrvatska je tako ostala bez izjednačenja i oprostila se od turnira u dramatičnoj završnici, dok je Portugal izborio plasman u osminu finala, gdje ga čeka dvoboj protiv Španjolske.

FOTO Pogledajte najbolje fotografije drame koja će se dugo pamtiti: Od gola Perišića do suza zbog ispadanja
Hrvatska navijačica
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija hrvatski navijači

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