Hrvatska legenda izvojila jednog vatrenog: On je prava budućnost, znalac, asistent, strijelac...

O utakmici s Portugalom razgovarali smo s Nikolom Jurčevićem.

– Bila je to prava drama. Bili smo tako blizu fantastičnog rezultata. S jedne strane sam tužan jer nismo uspjeli, a s druge sam ponosan jer smo opet svima pokazali kakvu kvalitetu ima Hrvatska. Veliki Portugal smo držali u šahu. A dovoljno govori i činjenica da su brojni svjetski autoriteti kazali da je Hrvatska oštećena. Zbog toga ostaje i gorak okus – počeo je Jurčević.

Prava budućnost

Ova momčad potvrdila je nevjerojatan potencijal, čak i kad se Modrić oprosti?

– Apsolutno se slažem. Možemo biti optimistični kada pogledamo kako smo Portugal držali u podređenom položaju. Nema dileme da je Petar Sučić prava budućnost, znalac, asistent, strijelac... Dolazi u skupinu naših najboljih igrača. Uz Martina Baturinu ili Matea Kovačića, koji je dao naznaku da može postati lider generacije. Tu je Joško Gvardiol. I dalje ćemo biti pravi.

Fascinira transformacija od poluvremena protiv Engleske do poluvremena protiv Portugala?

– To nas prati tijekom povijesti. Momčad smo koja često zna pokazati dva lica, jedno diskretno i bojažljivo, dok kada se dogodi impuls, dobijemo samopouzdanje i igramo kao u transu, a suparnike ostavljamo u šoku.

Možemo govoriti o sudačkom kriteriju, ali i reakciji kod drugog primljenog pogotka?

– Mi nikada nismo bili hladnokrvna reprezentacija. Igramo s puno emocija i inspiracije. Istina, katkada ne uspijevamo do kraja zadržati natjecateljsku hladnokrvnost. Jedna smo od rijetkih reprezentacija koja može igrati s najboljima. No ovaj put vidjeli smo skrivene pogurance, sudac uvijek može naći argument da donese takvu odluku. Vrlo je upitno bi li sudac dosudio takve stvari za nas – zaključio je Jurčević.