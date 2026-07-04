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Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Kriza vlasti ili ustavna kriza – dokle smo došli kad se i vojska koristi za odmjeravanje snaga u politici!?

04.07.2026. u 13:50

Povijest drugim narodima služi kao učiteljica života; Hrvatima kao jabuka razdora. Šteta, koji put!

Preostaje li još samo posljednja i ekstremna mogućnost vojnog udara da Zoran Milanović i Andrej Plenković raščiste tko zapovijeda vojskom u ovoj neuređenoj državi? Sva druga sredstva već su zloupotrijebljena. Kao kod svakog pada, dno ima još koji kat. Dva hrvatska brda lome koplja preko leđa jedne elitne jedinice koja, inače, na Pantovčaku čuva i uslužuje predsjednika države: ministar obrane potpisao je naredbu da njezini vojnici očiste cipele i ispeglaju svečana odijela te da svih 21 otputuje u Pariz na vojnu paradu u čast francuskog nacionalnog praznika; Vrhovni zapovjednik izdao je drugu naredbu – da vojnici iz njegove svečane bojne ne smiju napuštati radno mjesto i stavio izvan snage prvotnu zapovijed resornog ministra. Neće biti Hrvatske vojske na francuskoj paradi; to je posljednja riječ Vrhovnog zapovjednika. Ljutiti šef Vlade i HDZ-a najavio je neke nove mjere. Hoće li tražiti zaštitu krnjeg Ustavnog suda ili ući u još veći rizik da Saboru predloži opoziv šefa države. Da dobije dvije trećine, morao bi prodati i djedovinu, državna imovina ne bi bila dostatna da namiri sve honorare.

Ključne riječi
Hrvatska vojska Andrej Plenković Zoran Milanović

Komentara 5

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PU
Purgerod1945
14:22 04.07.2026.

Referendum bi trebalo raspisati za puno svari koje pišu u ustavu a nemaju veze sa logikom i stvarnim stanjem uma većine Hrvata i Hrvatskih građana.

RE
Regionalni
14:13 04.07.2026.

Ljevica uvjek izaziva kaos

Avatar Čoban..
Čoban..
14:06 04.07.2026.

jeli Predsjednik Hrvatske čestitao Amerikancima 4.Srpnja (Dan Neovisnosti)? 🇺🇸 ...ništa se ne čuje o tome, pa ispada da Hrvatska ne dijeli iste zapadnjačke vrijednosti slobode, ljudskog dostojanstva i antikomunizma...ili Predsjednik ne smatra USA svojim saveznikom?

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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