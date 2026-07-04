Kriza vlasti ili ustavna kriza – dokle smo došli kad se i vojska koristi za odmjeravanje snaga u politici!?

Preostaje li još samo posljednja i ekstremna mogućnost vojnog udara da Zoran Milanović i Andrej Plenković raščiste tko zapovijeda vojskom u ovoj neuređenoj državi? Sva druga sredstva već su zloupotrijebljena. Kao kod svakog pada, dno ima još koji kat. Dva hrvatska brda lome koplja preko leđa jedne elitne jedinice koja, inače, na Pantovčaku čuva i uslužuje predsjednika države: ministar obrane potpisao je naredbu da njezini vojnici očiste cipele i ispeglaju svečana odijela te da svih 21 otputuje u Pariz na vojnu paradu u čast francuskog nacionalnog praznika; Vrhovni zapovjednik izdao je drugu naredbu – da vojnici iz njegove svečane bojne ne smiju napuštati radno mjesto i stavio izvan snage prvotnu zapovijed resornog ministra. Neće biti Hrvatske vojske na francuskoj paradi; to je posljednja riječ Vrhovnog zapovjednika. Ljutiti šef Vlade i HDZ-a najavio je neke nove mjere. Hoće li tražiti zaštitu krnjeg Ustavnog suda ili ući u još veći rizik da Saboru predloži opoziv šefa države. Da dobije dvije trećine, morao bi prodati i djedovinu, državna imovina ne bi bila dostatna da namiri sve honorare.