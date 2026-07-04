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Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Kad parlamentarna oporba ne stane iza zakona, postaje politički servis Zorana Milanovića

04.07.2026. u 11:15

Iako opoziv Zorana Milanovića ne može proći, ipak bi ga trebalo pokrenuti – da se napokon vidi koja stranka uistinu ima politički integritet

Odluka predsjednika Republike da Hrvatska ne pošalje vojnike Počasno-zaštitne bojne na mimohod u Parizu mogla bi se učiniti samo još jednom epizodom beskonačnog rata između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Hrvatska je posljednjih godina doživjela toliko njihovih sukoba da je malo tko vjerovao kako ovaj najnoviji može proizvesti nešto doista novo. Ovaj put jest. Prvi put otkako traje rat između Milanovića i Plenkovića otvoreno je doveden u pitanje način funkcioniranja zapovjednog lanca Hrvatske vojske. Zato bi ovaj sukob mogao imati dalekosežnije posljedice od svih dosadašnjih. Ne znamo još kakve, ali gotovo je sigurno da Vlada preko ovoga neće prijeći, jer je stvoren presedan.

Ključne riječi
ustavne ovlasti Hrvatska vojska oporba Zoran Milanović

Komentara 1

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OT
otrovnijezik
11:27 04.07.2026.

Isto kao i ruke večine u zraku za zakon koji je za onu stvar i znaju da neće potrajati ni godinu dana.

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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