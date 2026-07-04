Kad parlamentarna oporba ne stane iza zakona, postaje politički servis Zorana Milanovića

Odluka predsjednika Republike da Hrvatska ne pošalje vojnike Počasno-zaštitne bojne na mimohod u Parizu mogla bi se učiniti samo još jednom epizodom beskonačnog rata između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Hrvatska je posljednjih godina doživjela toliko njihovih sukoba da je malo tko vjerovao kako ovaj najnoviji može proizvesti nešto doista novo. Ovaj put jest. Prvi put otkako traje rat između Milanovića i Plenkovića otvoreno je doveden u pitanje način funkcioniranja zapovjednog lanca Hrvatske vojske. Zato bi ovaj sukob mogao imati dalekosežnije posljedice od svih dosadašnjih. Ne znamo još kakve, ali gotovo je sigurno da Vlada preko ovoga neće prijeći, jer je stvoren presedan.