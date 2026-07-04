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PARADA JEDINSTVA I PRKOSA

Poruka Trumpu i Netanyahuu: Ajatolahov pogreb na 250. obljetnicu SAD-a iscrtava novu kartu Bliskog istoka

Autor
Hassan Haidar Diab
04.07.2026.
u 10:50

Američki dužnosnici upozorili su Iran da bi Izrael mogao ciljati njihove glavne pregovarače s Washingtonom

Pokop ajatolaha Alija Khameneija, koji je likvidiran prije više od četiri mjeseca, prerastao je okvire državnog pogreba i pretvorio se u jedan od najvažnijih političkih događaja na Bliskom istoku posljednjih godina. Dok milijuni Iranaca odaju počast dugogodišnjemu vrhovnom vođi, iranski režim koristi višednevne ceremonije kako bi svijetu poslao poruku da Iran, unatoč ratu, izraelskim napadima i međunarodnim pritiscima, ostaje stabilan i sposoban nastaviti svoju regionalnu politiku. Upravo zato pogreb nije samo oproštaj od čovjeka koji je desetljećima određivao smjer zemlje već i demonstracija kontinuiteta vlasti u trenutku kada Teheran pokušava učvrstiti svoju poziciju prije nastavka pregovora sa SAD-om.

Ključne riječi
Trump Teheran pogreb ajatolah Ali Khamenei Iran

Komentara 1

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GM
gmižić
11:08 04.07.2026.

Ruralni i zatucani Iran u režimskom igrokazu.

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