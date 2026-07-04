Usred noći stigla 'bomba' iz Italije: 'Modrić je primio poziv koji mijenja sve'

Iako je Luka Modrić vjerojatno završio reprezentativnu karijeru na Svjetskom prvenstvu porazom Hrvatske od Portugala (2:1) u šesnaestini finala, njegova klupska budućnost i dalje je jedna od glavnih tema u Italiji. Ugledna La Gazzetta dello Sport piše kako je hrvatski kapetan sve bliže ostanku u Milanu i tijekom sezone 2026./27., iako je opcija za automatsko produljenje ugovora istekla 30. lipnja.

Prema pisanju talijanskog lista, uprava Milana na čelu s vlasnikom Gerryjem Cardinaleom želi zadržati 40-godišnjeg hrvatskog veznjaka kao jednog od nositelja momčadi. Navodi se da klub Modrića vidi uz Mikea Maignana, Adriena Rabiota i Christiana Pulisica kao igrače oko kojih želi graditi novu sezonu.

Ključan korak, tvrdi Gazzetta, bio je i razgovor s novim trenerom Rubenom Amorimom, koji je osobno kontaktirao Modrića i dao mu do znanja koliko računa na njega. Upravo je taj poziv dodatno učvrstio uvjerenje da hrvatski veteran ima važnu ulogu u planovima portugalskog stručnjaka.

Iako konačna odluka još nije donesena, talijanski medij navodi da obje strane imaju zajedničku želju nastaviti suradnju. Modrić se, nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, nije odmah vratio u Europu s reprezentacijom te će, kako se navodi, još nekoliko dana ostati u Sjedinjenim Američkim Državama prije nego što donese konačnu odluku o nastavku karijere.

Gazzetta piše kako je Modriću u jednom trenutku dvojbu stvarala činjenica da Milan nije izborio nastup u Ligi prvaka, no istodobno ga privlači izazov da pomogne klubu vratiti se u europsku elitu. Kao dodatni motiv spominje se i to što njegova kći Ema nastupa za mlađe kategorije Milana, zbog čega se cijela obitelj odlično prilagodila životu u Italiji.

U slučaju ostanka, Modrićeva bi uloga bila drukčija nego prošle sezone. Amorim preferira znatno intenzivniji i ofenzivniji stil igre od svog prethodnika Massimiliana Allegrija, pa bi hrvatski veznjak pažljivije dozirao minutažu. Očekuje se da će s trenerom birati utakmice u kojima će igrati od prve minute te one u kojima će ulaziti s klupe kako bi ostao svjež tijekom zahtjevne sezone u Serie A i Europskoj ligi.

Talijanski list osvrnuo se i na emotivan trenutak nakon utakmice Hrvatske i Portugala, kada je Cristiano Ronaldo zagrlio Modrića na sredini terena. "Bio je to zagrljaj iskrenog poštovanja dvojice nogometaša rođenih iste, 1985. godine, koji i dalje igraju na vrhunskoj razini", piše Gazzetta, ističući da je Svjetsko prvenstvo označilo kraj Modrićevih nastupa za Hrvatsku na najvećoj svjetskoj pozornici, ali ne i njegove bogate klupske karijere.