Bogataši nude Zlatku Daliću pet milijuna eura za puno lagodniji posao, HNS mora reagirati i učiniti sve!

"Neću sad govoriti o tome, o mojoj budućnosti na klupi reprezentacije razgovarat ćemo kad se vratimo kući", izjavio je Zlatko Dalić neposredno nakon poraza od Portugala (1:2), ostavivši u zraku odluku ostaje li izbornik i nakon odrađenog petog velikog natjecanja.

Iako od Hrvatskog nogometnog saveza nije dobio nikakve ultimatume ni rokove, trenutak za konačnu odluku je stigao jer nove obveze reprezentaciju čekaju već za dva i pol mjeseca, kada ciklus Lige nacija kreće gostujućom utakmicom protiv Češke 26. rujna.

Bilić i Olić čekaju

Sigurno je da mnogi treneri već čekaju u niskom startu, hrvatska će reprezentacija biti najpoželjnija "udavača" za mnoge trenere ako se Dalić odluči oprostiti od vatrenih. Slaven Bilić i Ivica Olić nekako su najspominjanija imena među mogućim nasljednicima. Olićev adut su odlični rezultati s mladom reprezentacijom, a Slaven Bilić je pak trener s ogromnim inozemnim iskustvom, a pomoći mu itekako može i činjenica da je već vodio reprezentaciju, odnosno da u detalje zna kako funkcionira cijeli sistem.

No, puno je razloga zašto bi najbolje bilo da Zlatko Dalić u idućim danima donese odluku da on ostaje na klupi vatrenih. Krenimo od aktualnih stvari. Dalić je u ključnoj utakmici prvenstva vrhunski pripremio momčad dovevši je do senzacionalne razine izvedbe. Portugalce smo u drugom poluvremenu učinili potpuno nemoćnima, otkrivali su to i zbunjeni pogledi portugalskih igrača koji nisu imali rješenja za našu igru. Jedno odlično poluvrijeme odigrali su vatreni i protiv još jednog velikana – Engleske.

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Osnovni cilj smo ispunili, prošli smo grupu, i zato se ovaj rezultat treba okarakterizirati kao uspjeh. Uostalom, samo je osam reprezentacija na posljednja tri SP-a ulazilo u nokaut-fazu, među njima i Hrvatska. Ostale su Francuska, Portugal, Argentina, Brazil, Španjolska, Engleska, Japan i Švicarska. Nema među tim reprezentacijama velikana poput Njemačke, Italije, Nizozemske, Belgije, Urugvaja... Zato bismo više trebali cijeniti uspjeh Dalićeve Hrvatske na ovom SP-u, jer svaki ulazak u nokaut-fazu velik je uspjeh.

Istina, Dalić je radio neke pogreške na ovom Svjetskom prvenstvu, uostalom to je i sam priznao, no pokazao je i da ovu reprezentaciju, ove igrače, poznaje u dušu te da iz njih najbolje izvuče uvijek kada je to najpotrebnije. Stoga se čini nekako logičnim da Dalić, koji je već uveo niz novih igrača i stvorio nove vatrene koji će moći igrati i bez Modrića, nastavi put s reprezentacijom i nakon ljeta. Naravno, pod uvjetom da on to želi. Ono što se zna, Dalić ima već sada neke jako konkretne i izdašne ponude u kojima može zarađivati barem triput više nego što sada zarađuje na klupi Hrvatske.

Ujedinjeni Arapski Emirati silno žele Dalića na klupi, spominje se godišnja plaća od pet milijuna eura (na klupi Hrvatske ima oko 1,5 milijuna eura), a kao alternativne destinacije navode se i Saudijska Arabija te Katar.

Dalić želi uspjeh na Euru

Zanimljivo je da Emiraćani navodno žele prepustiti vođenje svog kompletnog reprezentativnog sustava Hrvatima. Uz Dalića, na meti su još dva poznata imena: Igor Bišćan, koji slovi kao kandidat za izbornika mlade ili olimpijske reprezentacije, te Branko Ivanković, koji bi preuzeo funkciju direktora ili glavnog savjetnika za nogomet.

Posao u Emiratima Daliću bi bio mnogo lagodniji, neusporedivo manje stresniji, a usput bi i puno više zarađivao. No, ne treba podcijeniti Dalićevu ljubav, odnosno posebnu vezu s vatrenima. Zato Hrvatski nogometni savez treba učiniti baš sve da zadrži Dalića, jer boljeg izbornika od njega nemaju. Nakon dvije svjetske medalje, idealan završetak Dalićeve priče s vatrenima bilo bi osvajanje europske medalje. S ovom novom, pomlađenom reprezentacijom, koja će se u Ligi nacija još dodatno uigrati, možemo sanjati o medalji na Euru za dvije godine. Bio bi to savršen kraj za najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti.