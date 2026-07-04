Dalić: 'Mi smo pokazali da možemo, ali prerano smo ispali s turnira! Ovo je definitivno kraj jedne ere'

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se sa Svjetskog prvenstva u kojem je tragično i kontrverzno ispala od Portugala u šesnaestini finala. Iako se prvotno najavljivalo kako će se izbornik Dalić direktno uputiti na zasluženi odmor, on je ipak stigao pred navijače okupljene u zračnoj luci Dr. Franje Tuđmana.

Prošlo je nešto vremena od ispadanja, kakav je sada osjećaj?

- Pa morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s turnira, pokazali smo da možemo i ova utakmica nije išla po nas najbolje. Nekad pobjediš nekad izgubiš. To je život. Pobjede i porazi. Mi smo, po meni, igrali dobar turnir. Pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo t drugo vrijeme bili na jednom visokom nivou na kojem Hrvatska treba biti. Šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti, kad se sve zbroji mi smo od sedam golova koje smo dobili, pet poklonili protivniku. Hvala svima na podršci. Sami smo krivi, imali nekih pehova, kikseva, vratili smo se doma ranije nego smo planirali.

U Rusiji u Katari smo u prva dva gola primili dva pogotka, sada sedam. Jeste li time najnezadovoljniji?

- Naravno da jest. Ne možemo sada govoriti o VAR-u ili čipu. Mi smo sami krivi jer ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u produžetku. To se ne prima ni na puno nižoj razini. Protivnik je u očaju, ubacuje iz gotovo bezizlazne situacije, a mi ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti više.Morali smo Portugal dobiti prije kraja utakmice jer smo imali puno prilika. Ali tako je u životu, nekad ide gore, nekad dolje. Moramo to prihvatiti i ostati dostojanstveni u porazu.

Želim ponovno zahvaliti svima koji su bili s nama, posebno dečkima koji nisu odigrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem. Stoički su sve podnijeli i to je ono što me u ovom trenutku posebno veseli.

Ide li Hrvatska dalje s Dalićem i Modrićem?

- Pa dobro, tek smo došli kući. Želim zahvaliti predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju. Razgovarat ćemo dva-tri dana i vidjeti što je najbolje za hrvatski nogomet. Ovo je definitivno kraj jedne ere, kraj za dio igrača i jedne velike priče.

Tri Svjetska prvenstva i sjajnih devet godina za nas su samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti. Mislim da Hrvatska ima svjetlu budućnost i prave mlade igrače koji su to pokazali na ovom Svjetskom prvenstvz. Možda je ovo dobro za njih. Ne možeš doći do medalje bez suza. Svi moraju proći taj put, Luka, Perišić, Kramarić i ostali, kao i ovi igrači prije njih Bez suza nema uspjeha.

Znali smo da ćemo jednom ispasti na ovom prvenstvu. Ispali smo i nismo do kraja odradili sve kako treba. Žao mi je naših navijača, a zahvaljujem im na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica. I ovo danas pokazuje koliko hrvatska reprezentacija vrijedi i koliko je zajedno. Hvala svim ljudima koji su došli i zaista nas iznenadili jer su pokazali da se Hrvatska voli i kada gubi i kada pobjeđuje.

Sudac utakmice s Portugalom je otišao s prvenstva.

- Nama to ništa ne znači, bilo da ode kući ili sudi. Mi znamo kolika je nama šteta napravljena. Protiv toga sam se borio i pokušavao nešto promijeniti, ali nas ne cijene i ne uvažavaju Hrvatsku onoliko koliko vrijedi svojim rezultatima i uspjesima. Za njih smo premali. Smetamo im jer smo bili treći i drugi.

Ali to nije razlog i neću tražiti alibi u sucima ili zaleđima. Najveći razlog smo mi sami. Nismo bili dovoljno postojani do kraja i ne tražimo alibi ni u kome. Za sve što se dogodilo sami smo odgovorni.

Što vam onaj mali glas govori u vezi hrvatske reprezentacije?

- Motiv i snaga nikada nisu bili upitni. Ja vidim kakvu podršku imam sa svih strana, hvala predsjedniku Saveza. vidjet ću što i kako. Nikada neću raditi ljepši posao od ovoga. Ovo je čast i ponos.