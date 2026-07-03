Kolinda Grabar-Kitarović na letu iz Toronta s obitelji Modrić: 'Stipi sam već sto puta rekla isto'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pratila je nastupe Vatrenih na Svjetskom prvenstvu 2026. s tribina u Sjevernoj Americi, a po povratku iz Toronta zatekla se u društvu obitelji Luke Modrića na istom letu. Na svom Facebook profilu objavila je fotografiju s ocem hrvatskog kapetana, Stipom Modrićem, uz emotivnu poruku u kojoj je istaknula koliko cijeni ulogu obitelji u karijeri jednog od najvećih hrvatskih nogometaša.

“Danas sam imala posebnu čast dijeliti let iz Toronta s obitelji Modrić. Stipi sam već sto puta rekla, i evo opet: to što Luka radi, toga nema nigdje! I morate biti ponosni. Znam koliko roditelji igraju ulogu – da nije bilo moje mame i tate, ni ja ne bih bila ovo što jesam danas. Stipe, kapa do poda vama i cijeloj obitelji”, napisala je Grabar-Kitarović.

Objava je ubrzo privukla velik broj reakcija i komentara na društvenim mrežama, a mnogi su se osvrnuli i na zajedničku fotografiju na kojoj je bivša predsjednica pozirala s ocem hrvatskog kapetana. Posebnu pozornost privukao je i modni detalj – bivša predsjednica nosila je traperice sa šahovnicom, dok je Stipe Modrić imao majicu posvećenu svom sinu.

U međuvremenu, hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Portugala (2:1) u šesnaestini finala. Iako bez plasmana među najboljih 16, Vatreni su turnir zaključili s dojmom momčadi koja je rasla kroz natjecanje.

Hrvatska je skupinu L završila na drugom mjestu. Nakon poraza od Engleske (2:4), uslijedile su pobjede protiv Paname (1:0) i Gane (2:1), kojima je osiguran prolazak u nokaut-fazu. Poseban trenutak bio je 200. nastup Luke Modrića za reprezentaciju, koji je s tribina emotivno pratio njegov otac Stipe.