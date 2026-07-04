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MILANOVIĆ SVE ČEŠĆE DOBIVA POTPORU S DESNOG SPEKTRA

Zašto uz 'lijevog' predsjednika staju i desničari i populisti?

Autor
Božena Matijević
04.07.2026.
u 06:30

Milanović se više ne trudi dopasti nikome pa vjerujem da on zaista iznosi svoje autentične stavove. Meni je njegova autentičnost neupitna, kaže Ankica Mamić

Nije dovoljno što nas more paklene vrućine, nego se javnost ovih dana intenzivno bavi još jednom užarenom temom, onom političkom. Naime, odnos predsjednika države Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića (uz asistenciju ministra obrane Ivana Anušića i ministra pravosuđa Damira Habijana) pred novim je prsnućem, a sve se to prelama preko leđa Hrvatske vojske te generala i načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, i to zbog pitanja slanja naših vojnika na paradu u Pariz. Izdaju se zapovijedi, šalju poruke o povjerenju i nepovjerenju, najavljuju iznenađenja... A u konačnici ispada da uz uvriježeno "lijevog" predsjednika države staju i njegov stav podržavaju desničari i oni koje se naziva populistima. I njima su Milanovićeve izjave i suverenistički stavovi miliji nego Plenkovićevi. Nije to neka novost, no sad se situacija baš užarila i još uvijek se ne zna ishod, a Milanović ipak jasno vidi da ga milo gledaju i slušaju i oni koji bi po nekoj logici trebali biti bliži HDZ-u i njegovu čelniku, koji je ujedno i premijer.

Ključne riječi
SDP Ankica Mamić Žarko Puhovski HDZ Andrej Plenković Zoran Milanović desnica lijevica predsjednik

Komentara 20

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GH
Gholum
07:08 04.07.2026.

Što se tiče samog naslova ljevičari nemaju vođu i šlepaju se uz ZM kakav god on bio. Odgovara im njegova proruska i projugoslavenska politika. Desničari, hvala bogu ne svi, uglavnom oni neuki, u njemu vide snažnog, agresivnog i vulgarnog političara koji im imponira takvim nasilničkim narativom. Nažalost tu smo di smo.

DO
DonQuijote
07:06 04.07.2026.

Zato sto su, poput Mosta, financirani iz rusije kao i on.

MA
Marioooo
06:55 04.07.2026.

Pa jasno kao dan. Takvi su uvijek voljeli galamdžije.

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