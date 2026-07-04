Zašto uz 'lijevog' predsjednika staju i desničari i populisti?

Nije dovoljno što nas more paklene vrućine, nego se javnost ovih dana intenzivno bavi još jednom užarenom temom, onom političkom. Naime, odnos predsjednika države Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića (uz asistenciju ministra obrane Ivana Anušića i ministra pravosuđa Damira Habijana) pred novim je prsnućem, a sve se to prelama preko leđa Hrvatske vojske te generala i načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, i to zbog pitanja slanja naših vojnika na paradu u Pariz. Izdaju se zapovijedi, šalju poruke o povjerenju i nepovjerenju, najavljuju iznenađenja... A u konačnici ispada da uz uvriježeno "lijevog" predsjednika države staju i njegov stav podržavaju desničari i oni koje se naziva populistima. I njima su Milanovićeve izjave i suverenistički stavovi miliji nego Plenkovićevi. Nije to neka novost, no sad se situacija baš užarila i još uvijek se ne zna ishod, a Milanović ipak jasno vidi da ga milo gledaju i slušaju i oni koji bi po nekoj logici trebali biti bliži HDZ-u i njegovu čelniku, koji je ujedno i premijer.