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KONAČNO IM USPJELO

Švicarska skinula kletvu nakon 88 godina i umirovila najboljeg igrača Alžira u povijesti

Švicarska
Anne-Marie Sorvin/REUTERS
Autor
Edi Džindo
04.07.2026.
u 13:30

Švicarci su u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva svladali Alžir 2:0 i tako prvi put od 1938. godine prošli utakmicu nokaut faze; Riyad Mahrez se oprostio od igranja za reprezentaciju Alžira

U ranojutarnjim satima u petak po hrvatskom vremenu, nekoliko sati nakon drame koju je Hrvatska proživjela u porazu protiv Portugala, svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Vancouveru su igrali Švicarska i Alžir. Švicarska je prekinula svoje nevjerojatno dugo, 88-godišnje čekanja na pobjedu u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva, pobijedivši Alžir prilično rutinirano rezultatom 2:0. Na recentnim svjetskim prvenstvima Švicarci su stvorili snažnu reputaciju reprezentacije koja uvijek prolazi grupnu fazu, ali potom uvijek ispada u nokaut fazi. Uostalom, to im se dogodilo na posljednja tri uzastopna SP-a. Kletva je konačno skinuta.

Alžirci su tijekom većine dvoboja kontrolirali posjed, ali to je i bio plan Švicaraca. Oni su čekali u srednjem do niskom bloku te iz kontranapada probili jednu od najslabijih obrambenih momčadi turnira koja je uspjela proći u nokaut fazu. Podsjetimo, Alžir je u grupnoj fazi turnira primio čak sedam pogodaka u tri utakmice. Prvo je u 10. minuti susreta jedan od najuzbudljivijih mladih igrača turnira Johan Manzambi u 10. minuti susreta sjajno prošao po desnoj strani i poslao loptu pred gol, gdje se našao centarfor Breel Embolo i pospremio loptu u mrežu za 1:0.

Nakon gola, Alžir je nastavio kontrolirati posjed, ali su Švicarci i dalje bili opasniji prijeteći iz brzih kontranapada. Švicarska je udvostručila prednost odmah na početku drugog poluvremena. U 46. minuti, nakon oduzete lopte visokim presingom, ubačaj Rubena Vargasa bio je odbijen na vrh kaznenog prostora, odakle je Dan Ndoye preciznim udarcem pogodio za 2:0. Do kraja dvoboja rezultat je bio bliži povećanju švicarskog vodstva nego li alžirskom smanjenju vodstva.

Tako je Vladimir Petković, izbornik Alžira, izgubio dvoboj protiv svoje bivše reprezentacije – Švicarsku je vodio sedam godina te ju doveo do nokaut faze na tri različita velika natjecanja. Sadašnji izbornik Murat Yakin je pak odveo Švicarce stepenicu dalje i donio im jednu od najvećih pobjeda u povijesti nacionalne selekcije.

Alžir neće tugovati samo zbog ispadanja u šesnaestini finala već i zbog završetka reprezentativne karijere neupitno najboljeg igrača u svojoj povijesti. Riyad Mahrez, 35-godišnji krilni napadač, u razgovoru s medijima nakon poraza potvrdio je svoj oproštaj od nacionalnog dresa.

– Da, ovo je moja zadnja utakmica u karijeri na Svjetskom prvenstvu, ali i zadnja utakmica u dresu Alžira – rekao je vidno emotivni Mahrez.

Reprezentativnu karijeru Mahrez završava kao drugi igrač po broju nastupa (120) i drugi igrač po broju pogodaka (40). Osim po snažnom utjecaju u Alžiru ostat će upamćen i po čudesnoj sezoni u Leicester Cityju, kojeg je uz Jamieja Vardyja i N'Gola Kantea vodio do povijesnog naslova u engleskoj Premier ligi 2016. godine, a zatim i sedam sjajnih sezona u dresu Manchester Cityja, za koji je u 236 nastupa upisao 78 pogodaka i 59 asistencija.

Švicarska će svoju utakmicu osmine finala ponovno igrati u Vancouveru, 7. srpnja u 22 sata po hrvatskom vremenu, a nakon zaključenja ovog izdanja Večernjeg lista već će biti poznato hoće li taj protivnik biti reprezentacija Kolumbije ili reprezentacija Gane.
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Alžir reprezentacija Švicarska reprezentacija

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