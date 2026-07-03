Zlatku Daliću danas je istekao ugovor s hrvatskim nogometnim savezom

Dan nakon poraza hrvatske nogometne reprezentacije od Portugala u 16-ini finala i dalje je glavna tema poništeni pogodak Joška Gvardiola a 2-2 u 13. minuti sudačke nadoknade.

U hrvatskom taboru su uvjerni kako je pogodak regularan, "Vatrene" su podržali i brojni stručnjaci i mediji, no FIFA je objavila kako je sudačka odluka ispravna jer je Igor Matanović dodirnu loptu glavom, što bi značilo je u nastavku akcije Mario Pašalić bio u zaleđu.

Međutim, nakon utakmice otvara se i pitanje ostaju li izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić i dalje u reprezentaciji. Obojica nakon šokantne večeri u Torontu nisu bila spremna razgovarati o tome.

"Hrvatska je na zadnja tri SP-a napravila velike stvari i rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a slijede neki novi počeci. Tko zna što će biti za četiri godine, o svemu tome ćemo po povratku u Hrvatsku," kazao je nakon utakmice Dalić.

Upitan kakva je njegova budućnost kratko je odgovorio. "Nemam, nikakav komentar, razgovarat ćemo o tome poslije," kazao je Dalić.

Slično je odgovorio i Luka Modrić.

"Nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati," poručio je kapetan "Vatrenih" nakon utakmice.

Dalić je preuzeo reprezentaciju 7. listopada 2017. nakon šokantnog remija Hrvatske i Finske (1-1) na Rujevici poslije kojeg su čelnici HNS-a pokazali izlazna vrata Anti Čačiću. Preuzeo je reprezentaciju u teškom trenutku kada je pogled prema Rusiji bio maglovit. Bez treninga, praktički s jednim sastankom uspio je razbuditi igrače i dva dana kasnije izboriti ključnu pobjedu u Ukrajini, a potom preko dodatnih kvalifikacija i Grčke izvadio vizu za World Cup.

U Rusiji su "Vatreni" šokirali" svijet doguravši do finala. Na putu do svjetskog srebra Hrvatska je u skupini pobijedila Nigeriju (2-0), Argentinu (3-0) i Island (2-1), u osmini finala je nakon jedanaesteraca pobijedila Dansku, a u četvrtfinalu Rusiju, da bi u polufinalu bila bolja od Engleske nakon produžetaka (2-1). "Vatreno ludilo" u finalu su zaustavili Francuzi pobijedivši sa 4-2.

Uslijedio je EURO 2020. koji se zbog epdijemije koronavirusa igrao godinu dana kasnije. Hrvatska je zaustvljena u osmini finala izgubivši od Španjolske nakon produžetaka sa 3-5.

Novi uspjeh uslijedio je na SP-u 2022. u Katru gdje je Hrvatska bila treća, spojivši dva SP-a i dvije medalje nakon ruskog srebra. "Vatreni" su otvorili turnir remijem protiv Maroka (0-0), u drugom kolu su pobijedili Kanadu (4-1), a zatim remizirali s Belgijom (0-0). U osmini finala Hrvatska je pobijedila Japan boljim izvođenjem jedanaesteraca, a zatim i Brazil na isti način. Argentina je bila bolja u polufinalu slavivši sa 3-0, da bi u susretu za broncu Dalićevi odabranici porazili Maroko sa 2-1.

Na posljednjem EP-u u Njemačkoj, hrvatska reprezentacija nije prošla grupu, da bi na World Cupu u SAD, Meksiku i Kanadi zapela u 16-ini finala.

Premda je u početku bio protiv Lige nacija, Dalić je u tom natjecanju s Hrvatskom osvojio srebro 2023. nakon poraza u Rotterdamu od Španjolske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Ukupno je Dalić vodio reprezentaciju 111 puta osvojivši tri medalje - srebro i broncu na svjetskim prvenstvima, te srebro u Ligi nacija.

Premda niti Modrić nije komentirao svoje planove za budućnost, nažalost, teško je vjerovati da bi na idućem Svjetskom prvenstvu 2030. godine, sa 45 godina na leđima mogao predvoditi "Vatrene" na svom šestom World Cupu.

Koliko god njegova dugovječnost bila nevjerojatna, vrlo je malo vjerojatno da ćemo ga ponovno vidjeti za četiri godine na najvećoj svjetskoj smotri, pa bi utakmica u Torontu mogla biti dirljiv trenutak u karijeri ove ikone. No, kapetan hrvatske vrste više je puta pokazao kako za njega nema prepreka, niti rekorda koje nije sposoban srušiti.

Bez obzira kako završi njegova "priča sa svjetskim prvernstvima", Modrić se bez ikakvih sumnji može uvrstiti u galeriju junaka u povijesti World Cupa.

Bio je najbolji igrač SP-a u Rusiji, osvojio je svjetsko srebro (2018), te broncu (2022). Ukupno je na svjetskim prvenstvima upisao 23 nastupa, samo četvorica igrača imaju više nastupa Lionel Messi (29), Cristiano Ronaldo (26), Lothar Mattheus (25) i Miroslav Klose (24).

Možda je upravo prst sudbine bio da se dva velika nogometna majstora Modrić i Cristiano Ronaldo nađu na suprotnim stranama u susretu koji je za jednog značio oproštaj od svjetskih prvenstava.

Nakon što su dijelili svlačionicu Real Madrida od 2012. do 2018. i zajedno osvojili mnoštvo trofeja, Ronaldo i Modrić izgradili su odnos definiran međusobnim poštovanjem. Ronaldo je jednom rekao da je "uvijek zadovoljstvo" gledati Modrića kako igra, dok je Hrvat opisao portugalskog kapetana kao "nevjerojatnu osobu s ogromnim srcem".

Teren su dijelili 222 puta kao suigrači a 11 puta kao protivnici.

Modriću je ovo bilo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava. Samo jedan igrač ima više utakmica u “nogama” u reprezentativnim utakmicama. Cristiano Ronaldo je upisao 232 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, dok su Kuvajćanin Bader Al-Mutawa, Argentinac Lionel Messi i Modrić izjednačeni sa po 202 susreta.

Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Reprezentaciju je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce četiri godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD.

Zanimljivo, Luka je igrao kod šestorice hrvatskih izbornika, Zlatka Kranjčara, Slaven Bilića, Igora Štimca, Nike Kovača, Ante Čačića, te od listopada 2017. kod Zlatka Dalića.

Modrić je na svjetskim prvenstvima debitirao 2006. u Njemačkoj upisavši dva nastupa protiv Japana i Australije. U Brazilu 2014. je igrao tri okršaja, protiv Brazila, Kameruna i Meksika. U Rusiji je predvodio Hrvatsku do srebra nastupivši u sedam susreta, protiv Nigerije, Argentine, Islanda, Danske, Rusije, Engleske i Francuske.

U Katru je također upisao sedam nastupa. Otvorio je i zatvorio turnir protiv Maroka, a igrao je i protiv Kanade, Belgije, Japana, Brazila i Argentine, a "Vatreni" su osvojili broncu.

Na SP-u SAD, Kanadi i Meksiku odigrao je sve tri utakmice u skupini, te protiv Portugala.



SVE MODRIĆEVE UTAKMICE NA SVJETSKIM PRVENSTVIMA:

SP NJEMAČKA 2006

Skupina:

Hrvatska – Japan 0-0 (12 minuta)

Hrvatska – Australija 2-2 (16 minuta)

SP BRAZIL 2014.

Skupina:

Brazil – Hrvatska 3-1 (90 minuta)

Kamerun – Hrvatska 0-4 (90 minuta)

Hrvatska – Meksiko 1-3 (90 minuta)

SP RUSIJA 2018.

Skupina:

Hrvatska – Nigerija 2-0 (90 minuta, pogodak)

Hrvatska – Argentina 3-0 (90 minuta, pogodak)

Hrvatska – Island 2-1 (65 minuta)

Osmina finala:

Hrvatska – Danska 3-2 11m, 2-2 (120 minuta)

Četvrtfinale:

Hrvatska – Rusija 4-3 11m, 2-2 (120 minuta)

Polufinale:

Hrvatska – Engleska 2-1 prod. (119)

Finale:

Hrvatska – Francuska 2-4 (90 minuta)

SP KATAR 2022

Skupina:

Hrvatska – Maroko 0-0 (90 minuta)

Hrvatska – Kanad 4-1 (86 minuta)

Hrvatska – Belgija 0-0 (90 minuta)

Osmina finala:

Hrvatska – Japan 3-1 11m, 1-1 (99 minuta)

Četvrtfinale:

Hrvatska – Brazil 4-2 11m, 1-1 (120 minuta)

Polufinale:

Hrvatska – Argentina 0-3 (81 minuta)

Za 3. mjesto:

Hrvatska – Maroko 2-1 (90 minuta)

SP SAD, KANADA, MEKSIKO 2026.

Skupina:

Hrvatska – Engleska 2-4 (58 minuta)

Hrvatska - Panama 1-0 (81 minuta)

Hrvatska - Gana 2-1 (90 minuta)

Hrvatska - Portugal 1-2 (90 minuta)

MODRIĆEVI NASTUPI NA SP:

2006 (Njemačka) - 2

2014 (Brazil) - 3

2018 (Rusija) - 7

2022 (Katar ) - 7

2026 (SAD, Kanada, Meksiko) - 4