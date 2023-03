Ivanušec: Fantastično je opet biti ovdje. Ponosan sam što sam izašao iz loše situacije

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2024. godine u subotu na Poljudu, gdje će gostovati dobro poznati protivnik Wales, ovaj puta bez Garetha Balea koji se oprostio o nogometa nakon SP-a u Kataru. Na konferenciji za medije tri dana uoči utakmice govore hrvatski reprezentativci, branič Josip Stanišić i povratnik Luka Ivanušec.

Josip Stanišić:

Konkurencija u vidu Josipa Juranovića?

Konkurencija smo si, ali smo i dobri kolege. Super se slažemo. Nema tu nikakve ljutnje. Znamo oboje da igramo kvalitetno i dosad smo pokazali da se nitko ne ljuti. Tu smo da pomažemo reprezentaciji, ne samo nama. Minutaža? Vidjet ćemo, bitno je da smo tu.

Wales?

Nekoliko igrača im se povuklo, ali to je šansa za druge da se pokažu. Neće biti ništa lakše protiv njih nego dosad. Sigurno smo favoriti, no moramo dati sve od sebe.

Dolazak Joaoa Cancela u Bayern?

Uvijek imam samopouzdanja, ali ako zaredaš par dobrih utakmica, još se digneš. Kad sam čuo da će doći Cancelo, znao sam da će biti malo teže, ali i prije toga sam imao veliku konkurenciju. Nisam si neki prevelik stres napravio radi toga. Sretan sam što sam mogao igrati malo više. Igrali smo u drugoj formaciji, Pavard i Upamecano su dobili crvene, treba imati i malo sreće, ali mislim da sam dobro iskoristio priliku.

Lijepo je čuti pohvale trenera Juliana Nagelsmanna.

Dosad sam uvijek bio opcija, a sada sam možda i malo više od toga. To mi je velika čast. Nije lako, ali cijeli život sam praktički bio autsajder tako da sam već navikao na to. Normalno je da sam kao mladi igrač u velikom klubu u kojem je i velika konkurencija uglavnom rezervna opcija, no uvijek želik više.

Luka Ivanušec:

Kakav osjećaj je vratiti se u reprezentaciji?

Fantastično je opet biti ovdje. Za to treniraš svaki dan i igraš. Bio mi je cilj vratiti se nakon Svjetskog i sretan sam što sam opet u reprezentaciji. Jako sam ponosan zato što sam izašao iz loše situacije. Rasteš kao osoba i kao igrač kad se izvučeš. Drago mi je što sam se vratio već na sljedećem okupljanju i definitivno sam ponosan.

Mjesto u prvih 11, možda na lijevom krilu?

To će vidjeti izbornik. Apsolutno mogu pokriti tu poziciju, mogu se staviti na raspolaganje na bilo kojoj poziciji koja treba. S Antom Čačićem puno pričam, daje mi puno savjeta i mislim da se cijela ekipa podignula. I njemu svakako idu zasluge za to. Stavio me i na novu poziciju i hvala mu na tome.

Očekivanja od Walesa?

Bitna je pobjeda za samopouzdanje. Velika su očekivanja od nas, a na nama je to da opravdamo. Ekipa nam je složena od najboljih igrača svijeta.