UŽIVO Dalić odgovorio je li ovo zadnji turnir za Modrića: Želimo naslov svjetskog prvaka

Hrvatski nogometaši pripremaju se za ogled osmine finala protiv azijskog predstavnika Japana, papirnati smo favoriti ali to naravno trebamo potvrditi i na travnjaku stadiona Al Janoub. Danas na službenoj press konferenciju pod okriljem Fife sudjeluju izbornik Zlatko Dalić i prava atrakcija katarskog SP-a Joško Gvardiol. 20-godišnji stoper RB Leipziga igra u fantastičnoj formi, Dalić je za njega izjavio da je već sada najbolji svjetski branič.

Prijenos pressice pratite tekstualnim putem na portalu Večernjeg lista, odnosno na platformi HRTi.

- Nama sutra trebaju maksimalno spremni igrači, nećemo ništa riskirati, ali dozvolite da vidimo na današnjem treningu kako će Sosa izgledati. Ako ne bude spreman, tražit ćemo onda drugo riješenje. - rekao je Dalić o zdravstvenom stanju lijevog braniča Stuttgarta koji ima određenih problema s ozljedom.

- Japanci se bore svih 90 minuta i neće odustajati do kraja sigurno - odgovorio je Gvardiol na pitanje o idućem protivniku.

- 2018. godine pokazali smo da se nemoguće može ostvariti. Pravo na san ima i Maroko, kvaliteta mu je neupitna. Snovi se ostvaruju, nekome prije, nekome kasnije - rekao je izbornik na pitanje marokanskog novinara imali se pravo Maroko nadati uspjehu na SP-u.

- Mi imamo svoj san, mi smo mala država ali s velikim snovima. Pokušat ćemo i dati sve od sebe pa ćemo vidjeti što će biti, ali želimo osvojiti svjetski naslov. Imamo sada prvu stepenicu Japan. Nas je manje od četiri milijuna, to što mi postižem, to je u rangu svjetskog čuda. - rekao je Dalić na pitanje švedske novinarke je li vrijeme za nadmašiti rezutat iz Rusije 2018. godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.12.2022., Qatar National Convention Centre, Doha, Katar - Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije dan uoci osmine finala izmedju Japana i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalic Photo: Igor Kralj/PIXSELL

- Što god da kažem za Luku, premalo je. Siguran sam da ovo nije zadnje njegovo natjecanje za Hrvatsku, već da će on još dugo biti s nama. Važan je za nas. Ipak, ne želim govoriti o pojedincima. Prošli smo put pričali o Gvardiolu, no on je igrač Hrvatske. Mi smo ekipa, mi smo tim i jedino tako možemo do rezultata. Ne Luka, ne Gvardiol, zajedno. Pojedinac uvijek iskoči. Ali Luka je naš kapetan i neka traje. - kaže Dalić o mogućem zadnjem velikom turniru za vatrene.

- Hrvatska je uspješna, rezultati su u rangu svjetskog čuda. To je naša kvaliteta i naš uspjeh. U kontinuitetu igramo dobro na velikim natjecanjima. Postali smo nogometna velesila koju svi poštuju i moraju poštivati. Čeka nas teška utakmica protiv protivnika koji se želi dokazati. Bit će nam teško - poručio je Dalić.

- Nadam se da ćemo uspjeti riješiti situaciju i prije, ali imamo ljude koji ih dobro izvode. Pokušat ćemo do pobjede doći i bez njih, no znamo što nas čeka, svjesni smo da će biti teško - kaže Dalić dok je Gvardiol dodao:

- Penal bih radije prepustio starijima i iskusnijima, no budem li trebao pucati zašto ne? - dodao je Gvardiol na upit bi li on pucao penal bude li trebao, a osvrnuo se i na svoju popularnost:

- Ne obraćam ja pažnju toliko na društvene mreže, usredotočen sam na nogomet jer smo na Svjetskom prvestvu, pogotovo zbog toga. Kao drugo, slobodno vrijeme više volim provoditi u druženju s drugima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.12.2022., Qatar National Convention Centre, Doha, Katar - Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije dan uoci osmine finala izmedju Japana i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalic i igrac Josko Gvardiol Photo: Igor Kralj/PIXSELL

- U analizi koju smo radili, Japan je po posjedu lopte jedna od zadnjih reprezentacija, čini mi se oko 32 posto, ali broj jedan u presingu i tranziciji, To sjajno koriste i tu su opasni. Naši igrači znaju da oni završavaju kontranapade s pet ili šest igrača u suparnikovom šesnaestercu. Možda su Španjolci i Nijemci osjetili sigurnost pa su se opustili. Mi ne smijemo ni sekunde se opustiti i dopustiti protivniku da dođe u šansu tamo gdje je najkvalitetniji. Nakon izgubljene lopte odmah tražiti novi posjed ili napraviti prekršaj. Tako moramo igrat. - svjestan je Dalić snage Japanaca.

- Nadam se da ćemo mi preživjeti prije produžetaka i penala. Znamo da je pred nama suparnik koji ne odustaje. Takve smo utakmici u Rusiji preživjeli uz vjeru u sebe. Imamo sličan mentalitet kao i Japan, ne odustajemo. Dokazali smo to u praksi. Samopouzdanje i vjera nas moraju voditi i sutra. Hrvatska je spremna na borbu, teškog protivnika i davanje maksimuma - smatra Dalić.

- Nemam iskustva iz Rusije, nisam bio ondje. Htjeli bismo to riješiti unutar 90 minuta. Morat ćemo primijeniti ono što izbornik od nas traži, kao što smo to primijenili i protiv Belgije - izjavio je Joško.

Na kraju su obojica zaključili kako im je jako potrebna podrška navijača te da im je drago čuti da će ih s tribina bodriti najveći broj Hrvata od početka SP-a.

