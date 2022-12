Najgora momčad grupne faze SP-a: Nogometni anonimci i Cristiano Ronaldo

Puno je analiza i presjeka napravljeno nakon što smo vidjeli prvih 48 utakmica na Svjetskom prvenstvu u Kataru, to jest, nakon što je završena grupna faza natjecanja.

Od najvećih iznenađenja i razočarenja u momčadskom smislu, pa sve do individualnih analiza, na internetu možete naći pregršt zanimljivih i kreativnih sumiranja, ali posebno je oko uhvatila najgora momčad grupne faze Svjetskog prvenstva koju su objavili iz hrvatske tvrtke Sofascore.

U toj postavi nalaze se većinom nogometni anonimci, čak četiri reprezentativca Katara, po dva reprezentativca Kostarike i Kanade te po jedan reprezentativac Saudijske Arabije i Australije. No, među svim tim imenima u sastavu je jedna iznimka - Cristiano Ronaldo! Portugalac je nakon tri utakmice ocijenjen s ukupnom ocjenom 6.37, a društvo u napadu mu pravi katarski napadač Almoez Ali.

Stats reveal the WORST XI of the World Cup group stages 👎



U prvoj utakmici protiv Gane Ronaldo je postigao pogodak iz kaznenog udarca, ali u sljedeće dvije utakmice, protiv Urugvaja, a posebno protiv Južne Koreje igrao je izrazito loše te imao i negativan utjecaj na suigrače iz reprezentacije.

Naslov najslabije ocijenjenog igrača na cijelom turniru nose dva nogometaša s identičnom ocjenom 6.10, krilni igrač Kanade i Club Bruggea Tajon Buchanan te vratar Katara i Al Sadda Meshaal Barsham.