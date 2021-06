Zlatko Dalić otkrio što mu je Ivan Perišić rekao nakon što je saznao da ima koronavirus

Hrvatsku čeka težak susret protiv Španjolske, a dan uoči njega izbornik Zlatko Dalić i Marcelo Brozović obratili su se javnosti.

Naravno, glavna tema jest Ivan Perišić.

- Ima dosta igrača koji ga mogu kvalitetno zamijeniti, ali naravno da će nedostajati - izjavio je Brozović i naglasio da se treba nametnuti i ne se opterećivati njima:

- Moramo držati loptu, što znamo da neće biti lako. Znamo da Španjolci igraju posjed lopte, ali to ništa ne znači. Na nama je da budemo spremni i da pobjedimo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Španjolci su podosta samouvjereni i smatraju da je Hrvatska samo desert. Tako nešto sasvim sigurno može biti dodatna motivacija.

- Ne obaziremo se na to što tko govori. Respektiramo sve, posebno našeg sutrašnjeg protivnika. Isto tako znaju da im neće biti lako s nama, moramo igrati na svoj način. Nećemo ih podcijeniti, ali bit ćemo maksimalno motivirani i na kraju ćemo vidjeti tko je u pravu. Znamo što želimo - izjavio je izbornik.

Potom je otkrio Dalić što mu je Perišić rekao.

- Žao mu je, iznenađenje mu je to bilo i šok, u zadnji tren se tako nešto dogodi... Moramo se prilagoditi, on će biti navijač i ako Bog da, bude nam se priključio za finale. Nije mu lako, u sjajnoj je formi, zabio je dva gola, ali to je život. Bit će naš veliki navijač - kazao je Dalić pa se osvrnuo na Španjolsku i progovorio o zamjeni za Perišića:

- Moramo izbjeći situaciju u kojoj bi nam "sakrili loptu". Protiv Švedske se razvodnila utakmica kad nisu u početku zabili, ali kvalitetni su, mladi brzi. Već sam prije rekao da imam najširi izbor na lijevoj strani. Mislim da ćemo se odlučiti za igrača kojem je to prirodna pozicija, naći ćemo najbolje rješenje i vjerujem da će svaki od njih biti kvalitetna zamjena.

Navijači?

- Puno nam znači što će biti tamo. Vratio se osjećaj iz Rusije, sad je puno lakše i nadam se da ćemo ih usrećiti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izbornik neće probati ono što je Slaven Bilić 2012., kad je duplirao bekove i tako zaustavio Španjolce.

- To nije opcija, na taj način ništa ne bismo postigli, ne možemo se samo braniti. Nikome ne možemo reći da je bolji od nas, bez obzira na respekt koji imamo.