Hrvatska bez Ivana Perišića minimalno do finala! Evo tko ga može zamijeniti

Ivan Perišić pozitivan je na koronavirus, određena mu je izolacija od deset dana i ne može igrati minimalno do finala. Stoga, izbornik Zlatko Dalić prisiljen je pronaći mu adekvatnu zamjenu, koje ima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naravno, učinak, značaj i sve što jedan od najboljih Vatrenih može napraviti teško je zamijeniti no ako nešto u svom "asortimanu" Dalić ima, to su onda lijeva krila, odnosno ofenzivci spremni zaigrati na lijevoj strani napadačke postave.

Foto: PAUL ELLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland Soccer Football - Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - June 22, 2021 Croatia's Ivan Perisic celebrates scoring their third goal Pool via REUTERS/Paul Ellis PAUL ELLIS

Ante Rebić već je igrao na toj poziciji i izbornik voli iskušavati mogućnosti s njim u prvih 11, ali nakon prve dvije utakmice, ispao je iz momčadi pa ostaje upitnik hoće li mu dati priliku još jednom, u tako važnoj utakmici.

Moguće da hoće jer drugi izbor jest Mislav Oršić, koji iza sebe ima fenomenalnu sezonu u dresu Dinama no nema iskustvo igranja na velikom turniru, kao ni u dresu Hrvatske općenito. Nije imao ni Joško Gvardiol pa se odlično snašao i njihov dvojica se pronalaze "bez gledanja" na terenu zahvaljujući zajedničkim igrama u Dinamu.

Kao treća opcija nameće se i Domagoj Bradarić. On je jako dobro odigrao na toj poziciji u pobjedi protiv Švicarske (2:1). Istina, to je bila prijateljska utakmica i slabiji protivnik no Španjolci, ali dobro je znati da postoji kao rješenje. Posebno jer su mu primarne zadaće defenzivne pa bi dodatno zatvorio Španjolce. Pitanje je samo koliko bi dao prema naprijed.

Svakako, na lijevoj bi strani mogli zaigrati Josip Brekalo i Luka Ivanušec, ali ostaje dojam da bi se izbornik ipak trebao okrenuti onom igraču kojem je to prirodna pozicija i koji, barem u teoriji, može na njoj dati najviše.