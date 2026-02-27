Realno, Dinamo je ispao već u Zagrebu. Stojković? Nije mu ovo bio prvi ovakav potez...

Dinamov trener Mario Kovačević izveo je uglavnom očekivani sastav, s tim da je na lijevom beku prednost dobio Goda, na desnom krilu je krenuo Topić prije Lisice, a Vidović je očekivano bio na lijevom krilu, te Bakrar u vrhu napada. Dobro je Dinamo krenuo u utakmicu za razliku od one prve u Zagrebu pa je tako Stojković u osmoj minuti izborio udarac s nešto više od 20 metara, a tukao je Zajc, 'živi zid' domaćina malo je dirao loptu i ona je otišla pored vratnice u udarac iz kuta. Potom su Zagrepčani su 16. minuti imali priliku, na drugoj je vratnici bio Bakrar, tukao je iskosa, no u vanjski dio vratnice i mreže. Uzvratili su domaćini u 25. minuti Heymans je opasno pucao glavom, ali je Livaković sjajno obranio.

Najbliže pogotku Dinamo je bio u 30. minuti, Goda je ukrao loptu belgijskoj momčadi u opasnoj zoni i opalio s dvadesetak metara te pogodio prečku. Potom je na drugoj strani Genk izigrao obranu plavih, sam je ostao Sor nakon što je pobjegao Valinčiću i srećom s desetak metara tukao poprilično iznad vratiju.

I kad se čekao kraj prvih 45 minuta, Dinamo je dočekao grešku vratara Genka, uzeo mu je loptu uporni Bakrar i iskosa, iz izuzetno teške situacije, pogodio mrežu za 1:0 vodstvo Dinama i donio veliku nadu plavima da u drugom dijelu mogu nadoknaditi taj još jedan pogodak zaostatka.

Dobri su bili Zagrepčani u tom prvom dijelu, imali su dvije prilike više od domaćina, bolji su bili po svim statističkim parametrima, a najvažnije je što su jednu od tih prilika i iskoristili i sa zasluženim vodstvom otišli na odmor. Nažalost, nakon pet minuta nastavka Genk je stigao do izjednačenja, izigrali su obranu plavih s nekoliko brzih pasova iz prve, Sor je na kraju ostao sam i matirao Livakovića za 1:1 i Genk se vratio na prednost od dva pogotka.

Potom je Heymans opasno pucao, srećom, pored vratiju. Ali, brzo se ukazala nova prilika za plave, Ito je srušio Vidovića i njemački sudac Zwayer pokazao je na jedanaesterac. Precizan je bio Stojković za novo vodstvo Dinama u 57. minuti. Koje je zamalo nestalo jer je Heymans opasno pucao glavom, pored vratnice. Potom je spašavao Livaković, Mirisola je bio potpuno sam, neometano pucao, ali vratar Dinama izvanredno je reagirao i sačuvao svoju mrežu. Na drugoj strani tukao je Zajc, a vratar Genka nekako uspio odbiti da bi novom obranom uzvratio Livaković.

I onda u 76. minuti erupcija oduševljenja navijača Dinama, izazvao ju je Luka Stojković, krenuo je s 35 metara, povukao desetak metara i onda čudesno opalio pod prečku, neobranjivo za Lawala, za veliko vodstvo plavih s kojim su izjednačili rezultat iz prve utakmice iz Zagreba.

I s tih 3:1 za Dinamo otišlo se u produžetke. Koji nisu dobro završili za Dinamo, u 101. minuti Genk je preko Itoa zabio za 2:3, a onda je u 105. minuti, nakon VAR pregleda pokazao Stojkoviću crveni karton zbog šamara suparničkom igraču. Potpuno nepotrebna reakcija Stojkovića, nije mu to trebalo, nije mu to ovakav prvi glupi potez otkako je u Dinamu. S igračem manje plavi nisu više mogli do pogotka koji bi ih odveo do udaraca s 11 metara, još su ispustili i pobjedu, primili su pogodak u 114. minuti za 3:3 te su završili svoj europski put.