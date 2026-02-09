Naši Portali
JADRAN U LIGI PRVAKA

Marelja: Pro Recco nam je važna priprema za nastavak sezone

Beograd: Utakmica 5. kola Lige prvaka između VK Novi Beograd i VK Jadran Split
Dusna Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.02.2026.
u 22:24

S tri osvojena boda u prvih pet kola Jadran je ostao bez izgleda za prolazak u četvrtfinale, dok je Pro Recco osvojio maksimalnih 15 bodova te osigurao prvo mjesto u skupini. Za drugo mjesto bore se Jadran Herceg Novi i Novi Beograd.

Vaterpolski prvaci Hrvatske, igrači splitskog Jadrana u srijedu će od 20 sati na bazenu Poljud odigrati svoj zadnji ovosezonski susret u Ligi prvaka i to protiv moćnog talijanskog Pro Recca.

"Rezultatski nam utakmica ne znači puno s obzirom na dosadašnji tijek rezultata u Ligi prvaka, ali nam je važna u pripremama za drugi dio sezone. Dva mjeseca se praktički nije igralo, dio momaka imao je obveza s reprezentacijom, a oni koji su ostali marljivo su trenirali. Trebam im se zahvaliti, jer su s kolegama odradili izrazito dobar posao. Reprezentativci su više emotivno umorni nakon Europskog prvenstva, jer su imali ritam utakmica koje nisu bile toliko fizički zahtjevne. Sad smo opet na okupu i ova utakmica nam je test za dalje", rekao je u najavi susreta trener Jadrana Jure Marelja, koji je i pomoćni trener hrvatskog izbornika Ivice Tucka.
Ključne riječi
Pro Recco Jadran

