Užasne scene na utakmici, igrač nakon sudara u krvi morao napustiti teren...

Igrala se tek deseta minuta utakmice na stadionu Coliseum u predgrađu Madrida kada je vrijeme stalo. U jednom naizgled bezopasnom zračnom duelu, branič gostujućeg Real Ovieda, Nacho Vidal, i domaći igrač Diego Rico, sudarili su se glavama u punoj brzini. Zvuk sudara odjeknuo je stadionom, a obojica su odmah završila na travnjaku. Iako su oba igrača pretrpjela udarac, Vidal je izvukao deblji kraj. Ostao je ležati nepomično, obliven krvlju, u stanju ošamućenosti, dok su njegovi suigrači i protivnički igrači u šoku i s velikom zabrinutošću gledali prema njemu, pozivajući liječničku službu da što prije intervenira.

Increíble que con ese choque de cabezas Diego Rico siga jugando como si nada, que Nacho Vidal esté bien.#GetafeOviedo pic.twitter.com/sRWx8Ap72i — Kodi (@KodiKod2) September 13, 2025

Uslijedile su minute napetosti i neizvjesnosti. Liječnička ekipa Real Ovieda brzo je utrčala na teren kako bi pružila pomoć nesretnom 30-godišnjem braniču. Intervencija je potrajala gotovo pet minuta, tijekom kojih je na stadionu vladao muk. Diego Rico uspio se pridići uz pomoć svojih suigrača, no za Vidala nije bilo šanse da nastavi utakmicu. Medicinsko osoblje pažljivo ga je imobiliziralo i postavilo na nosila. Dok su ga iznosili s terena, navijači Real Ovieda, ali i domaći simpatizeri, ispratili su ga gromoglasnim pljeskom podrške, šaljući mu poruku ohrabrenja u teškim trenucima.

⚽ Gros frisson en Liga EA Sports : Nacho Vidal a dû être transporté à l’hôpital après un violent choc à la tête avec Diego Rico lors de Getafe – Real Oviedo.



L’action est survenue dès la 9e minute au Coliseum, plongeant le public dans un silence inquiet pendant de longues min. pic.twitter.com/lqPB269qtC — LaLigaFr (@liga_fr) September 13, 2025

Trener gostujuće momčadi, srpski stručnjak Veljko Paunović, bio je prisiljen napraviti ranu i neplaniranu izmjenu te je umjesto ozlijeđenog Vidala u igru uveo Lucasa Ahijada. Prema informacijama koje je prenio španjolski Mundo Deportivo, Vidal je odmah nakon izlaska s terena kolima hitne pomoći prevezen u obližnju bolnicu na detaljne pretrage kako bi se utvrdila težina ozljede. Očekuje se da će klub uskoro objaviti više informacija o njegovom zdravstvenom stanju, a cijela nogometna javnost nada se pozitivnim vijestima.

Unatoč šoku zbog teške ozljede igrača, utakmica se morala nastaviti. U konačnici, Getafe je iskoristio prednost domaćeg terena i slavio s 2:0, a zanimljivo je da su oba pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Goste, za koje nastupa i hrvatski nogometaš Josip Brekalo, prvi je načeo Mario Martín u četvrtoj minuti nadoknade (45+4'), da bi samo pet minuta kasnije, u devetoj minuti nadoknade (45+9'), konačni rezultat postavio Borja Mayoral. Dugačka nadoknada bila je izravna posljedica dugog prekida zbog Vidalove ozljede.

Ovom pobjedom Getafe je napravio sjajan posao na početku sezone i privremeno skočio na visoko treće mjesto ljestvice španjolske La Lige, odmah iza vodećeg dvojca, Athletic Bilbaa i Real Madrida. S druge strane, za Real Oviedo, povratnika u najviši rang španjolskog nogometa, ovo je bio već treći poraz u uvodna četiri kola. Jedinu pobjedu upisali su na domaćem terenu protiv Real Sociedada, a ovaj poraz, uz tešku ozljedu ključnog braniča, dodatno će zakomplicirati njihov početak sezone i borbu za ostanak u elitnom društvu.