VIDEO Razjareni Čilić urlao na sutkinju, dvorana je odzvanjala, ali Alison nije imala milosti

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bila je poprište teniske drame tijekom ključnog meča kvalifikacija za završnicu Davis Cupa između Hrvatske i Francuske. Naši su tenisači lovili pobjedu za ostanak u igri pri vodstvu Francuske od 2:1. Sva su se svjetla pozornice usmjerila na meč između Marina Čilića, našeg iskusnog asa, i nezgodnog Francuza Corentina Mouteta. Atmosfera je bila naelektrizirana od samog početka, a svaki je poen nosio ogromnu težinu u borbi za plasman na završni turnir.

Tenzije su dosegle vrhunac u drugom setu, nakon što je Moutet osvojio prvi sa 7:5. Pri rezultatu 1:1 u gemovima i 0-30 na Čilićevom servisu, dogodio se trenutak koji je zapalio dvoranu. Čilić je odigrao udarac za koji se činilo da je čisto pogodio liniju, što bi mu donijelo ključan poen za smanjenje na 15-30 i dalo priliku da se vrati u gem. Međutim, njegov protivnik, Corentin Moutet, munjevito je reagirao i zaokružio drugi trag u zemlji, signalizirajući da je loptica bila u autu. Glavna sutkinja meča, Britanka Alison Hughes, bez previše razmišljanja prihvatila je Moutetovu sugestiju i dodijelila poen Francuzu. Ono što je izazvalo bijes kod Čilića i cijele hrvatske klupe bila je činjenica da se Hughes nije udostojila sići sa svog stolca kako bi provjerila pravi trag loptice, što je uobičajena praksa u spornim situacijama na zemljanoj podlozi. Usporena snimka, koju su mogli vidjeti gledatelji prijenosa na Sportklubu, jasno je potvrdila da je Čilić bio u pravu i da je loptica dotaknula crtu, no nepravda je već bila učinjena.

SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE

Nakon što je izgubio gem, Marin Čilić više nije mogao suspregnuti frustraciju. Prešao je na drugu stranu terena, vlastitim se očima uvjerio u ispravan trag i potom "poludio". Krenula je žestoka verbalna rasprava sa sutkinjom Hughes, a Čilićevi povici odzvanjali su dvoranom. "Pa kako je ovo moguće? Pogledajte trag! Svi su vidjeli!", urlao je Čilić, no sutkinja je ostala nepokolebljiva i nije pokazivala namjeru promijeniti odluku. Cijela pauza između gemova protekla je u znaku ove drame, a osječka publika glasnim je zvižducima ispratila nepravednu odluku.

U cijeli se incident aktivno uključio i izbornik hrvatske reprezentacije, Ivan Dodig. Vidjevši da je njegov igrač drastično oštećen, Dodig je prišao Moutetu i oštro mu prigovorio zbog nesportskog poteza zaokruživanja pogrešnog traga. Time je sukob dobio novu dimenziju, prešavši s relacije igrač-sutkinja na sukob između dva tabora. Napetost se mogla rezati nožem, a sportsko nadmetanje palo je u drugi plan pred osjećajem velike nepravde koja je zadesila hrvatskog tenisača i reprezentaciju u ključnim trenucima meča. Unatoč svim prosvjedima, odluka je ostala na snazi, ostavivši gorak okus u ustima i dodatno otežavši Čiliću put do pobjede u meču koji je Hrvatska morala dobiti.