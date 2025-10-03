Croatia Rally 2025 počeo je spektakularnim kvalifikacijskim brzinskim ispitom na brzoj, ali zahtjevnoj asfaltnoj podlozi, čime je uistinu otvorena trostruka borba za naslov prvaka FIA Europskog rally prvenstva.

Pod vedrim jesenskim suncem, posade su napustile servisni park u Westgate Cityju sjeverno od Zagreba i krenule na prvo mjereno vrijeme ovog natjecanja.

Vodeći u prvenstvu, Miko Marczyk, već je ranije izjavio da iako je Croatia Rally 2025 jedno od kraćih natjecanja ERC sezone po ukupnoj duljini brzinskih kilometara, istodobno se čini kao najduže zbog zahtjevnosti same trase.

Kao prvi vozač na stazi, poljski as Marczyk otvorio je izuzetno brzo i postavio najbrže vrijeme na 6,12 km dugom kvalifikacijskom brzinskom ispitu u svojoj Škodi Fabia RS Rally2 – 3:55,9 min.

- Imali smo jedan ili dva ‘momenta, pa trebamo pričekati i vidjeti što će drugi napraviti jer znaju kako se vozi u ovakvim uvjetima - rekao je Marczyk.

- Pred nama je težak vikend, ali nadam se da ćemo odraditi dobru utrku kao što smo to činili cijele sezone - zaključio je Poljak.

Dok su kvalifikacije prošle uspješno za Marczyka, koji će u subotu startati prvi na brzincima, za Talijana Andrea Mabellinija, njegovog najbližeg konkurenta u ukupnom poretku, bile su sve osim uspješne.

- Bolje da sam ostao doma, jer sam već u prvom zavoju potpuno izletio i izgubio oko pet sekundi, - rekao je Mabellini, koji je bio tek osmi najbrži.

- S moje strane to je bila katastrofa, a na ovakvoj utrci jako je važno započeti s dobrom startnom pozicijom. Teško je ovako. Prije dolaska ovdje napravili smo neke promjene na servisu, ali nisu bile kako treba. Što je tu je - zaključio je Talijan.

Posade su izvijestile da su uvjeti na stazi bili iznimno skliski, a rezanja zavoja izvlačila su šljunak i vodu iz kanala, pa su raniji startni brojevi imali osjetnu prednost.

Budući da se slični uvjeti očekuju i u subotnjem prvom dijelu rallyja, Mabellinija čeka težak izazov s osme startne pozicije.

Mads Østberg, kojemu je ovo jubilarni 300. nastup u karijeri, bio je drugi najbrži, svega 0,8 sekundi sporiji od Marczyka. Nedavno okrunjeni poljski prvak Jakub Matulka zauzeo je treće mjesto, ispred Roberta Virvesa i Jona Armstronga, koji također ima priliku osvojiti ERC naslov ovaj vikend.

Norbert Maior, koji je debitirao na Croatia Rallyju kad je bio dio FIA Svjetskog rally prvenstva 2024., zauzeo je šesto mjesto, ispred Simona Wagnera, Mabellinija, Erika Caisa i Millea Johanssona.

Nakon kvalifikacija, Martin Vlček je proglašen pobjednikom premijernog Master ERC naslova jer njegov najbliži rival Dariusz Biedrzyński ne nastupa ovaj vikend.

Sada timovi kreću s pripremama za svečani start, koji će se održati ispred sjedišta INA-e na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik od 18:30 sati po lokalnom vremenu.

Prije toga, od 17:50 do 18:20 održat će se “Meet the Crews” sa sudjelovanjem vodećih hrvatskih vozača i glavnih ERC favorita.