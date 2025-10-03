Imamo najstariju igračicu u Europi, nijednu dvometrašicu i čak 25 strankinja od čega 15 Amerikanki

Ove subote počinje nikad uzbudljive prvenstvo Hrvatske za košarkašice. Za naslov prvakinja Hrvatske nadmetat će se 12 klubova, a naslov brani Ragusa iz Dubrovnika.

Ove sezone u domaćoj ligi igrat će čak 25 strankinja. Najviše će biti Amerikanki – 15, a tri iz Bosne i Hercegovine, te po jedna iz Kolumbije, Francuske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Rusije i Kanade.

Najviše strankinja igrat će klubu Zadar Plus – pet. Četiri ima Šibenik, a po tri Brod na Savi, Plamne Požega, Ragusa, Studio Zagreb i Trešnjevka Dinamo dok će klub Zadar igrati s jednom. Bez strankinja igrat će FSC iz Rijeke, KA Žana Lelas, Medveščak i Split.

U ligi nema nijedne igračice preko dva metra, ali zato se naša liga mož pohvaliti s najstarijom igračicom možda u cijeloj Europi. Emilija Podrug, nekadašnja reprezentativka Hrvatske i igračica s najviše double-doublova u Hrvatskoj, igrat će u 46. godini.

Prvi favorit lige je Ragusa.

. Za novu sezonu ideja je bila zadržati bazu ekipe koja je lani ostvarila odličan rezultat. Pojačali smo se s četiri nove igračice, kako zbog domaćih natjecanja tako i zbog što veće kompetitivnosti u EuroCupu.

Cilj nam je svakako ponoviti rezultat iz prethodne sezone te vratiti Kup u Dubrovnik. Što se tiče EuroCupa, imamo doista interesantnu skupinu; susrest ćemo se s tri različita stila košarke što je veliki izazov i razina više u odnosu na našu ligu.

Bit će interesantno vidjeti gdje smo u odnosu na europske klubove – rekla je Simona Šoda, trenerica kluba iz Dubrovnika.

Trešnjevka je svom imenu dodala Dinamo. Lani su osvojili kup Hrvatske, igrali finale doigravanja.

- U novu sezonu ulazimo s potpuno obnovljenom ekipom. Ostali smo bez puno prošlogodišnjih nositeljica igre – Bilić, Smith, Žaja, Ćuklin, a nove igračice tek trebaju preuzeti njihove uloge.

Ambicije su, kao i svake godine, vrh Premijer lige. U pripremnom periodu imali smo dosta nesreća, prvenstveno s ozljedom kapetanice Nike Rodek i to nas je omelo u uigravanju ekipe i stvaranju igre.

Trebat će nam sigurno još par tjedana da sve složimo kako bi željeli. Ove godine čeka nas i nastup u FIBA EuroCupu. Znamo da će biti teško, ali odlučili smo pokušati kako bi vidjeli gdje se nalazimo i što nam je još potrebno da bi u budućnosti bili konkurentni u Europi – rekao je Dean Nemec, trener Trešnjevke Dinamo.

Lijepo je opet vidjeti u domaćoj ligi jedno staro, poznato trenersko lice, Nakon što je nekoliko godina proveo na Kosovu, u na klupi Medveščaka sjeda Viktor Kovač.

U odnosu na prošlu sezonu klub su napustile četiri igračice koje su igrale u petorci. Doveli smo nekoliko mladih i perspektivnih igračica, tako da ove godine imamo uvjerljivo najmlađu ekipu u ligi – najstarija igračica je 2004. godište.

Cilj nam je razvijati mlade igračice, istima pružiti uvjete za kvalitetan rad i razvoj te osigurati opstanak u ligi - priča Kovač.

S pet strankinja Zadar Plus bit će svima tvrd orah.

- Nakon osvojenog turnira u Mostaru gdje smo u finalu svladali Trešnjevku moramo biti iskreni i reći da su očekivanja od sezone visoka.

Trenutačno se borimo s malim ozljedama nekoliko ključnih igračica, ali se nadamo da će se sve vrlo brzo i uspješno sanirati. Što se tiče rostera, ostale su nam dvije nositeljice drugog dijela prošle sezone Magdalena Dražić i Sara Herceg, od mlađih su na raspolaganju Mihaela Dražić, Lara Colić, Marija Škara, Eva Ikić, Marinella Jurić, vratile su nam se Jalia Arnwine i Ashley Austin, a od novih igračica tu su Lea Vukić, Andrea Dodig, Margareta Cenger, Analyss Benally i Brooke Flowers.

Dobro smo pokriveni na svim pozicijama, samo nam preostaje vidjeti kako će se kockice posložiti na terenu, vjerujem da će cure dati sve od sebe i pokušati otvoriti sezonu pobjedom – rekao je Božo Škara, trener Zadranki.