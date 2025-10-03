Pao nestvarni rekord europskog nogometa: Cipranin postao najmlađi igrač u povijesti UEFA-inih natjecanja

David Gerasimou 15-godišnji je ciparski ofenzivac koji je jučer ispisao povijest UEFA-inih natjecanja ušavši u 84. minuti susreta u kojem je njegov AEK Larnaca na svom terenu pregazio nizozemski AZ Alkmaar s 4:0 u prvom kolu Konferencijske lige. Ovaj ofenzivni veznjak postao je prvi nogometaš u povijesti koji je nastupio u seniorskoj utakmici nekog eurokupa prije nego što je napunio 16 godina.

Gerasimou je na terenu ukupno proveo 12 minuta i uspio samo zaraditi žuti karton u prvoj od šest minuta sudačke nadoknade. Nastupivši u dobi od 15 godina i 334 dana, srušio je rekord Lilleovog veznjaka Ayyouba Bouaddija koji je u istom natjecanju za francuski sastav napustio sa 16 godina i tri u listopadu 2023. protiv Klaksvikara s Farskih Otoka.

Treći na ovoj ljestvici je 'vječni talent' Borussije Dortmund Youssoufa Moukoko koji je u Ligi prvaka protiv Zenita u listopadu 2020. nastupio sa 16 godina i 18 dana čime je i dalje najmlađi debitant u povijesti tog natjecanja..

Mladiću je ovo bio debi u seniorskoj momčadi AEK-a te je navijače ciparskog kluba zadivio pametnim kretanjima, a ostaje za vidjeti hoće li još nastupati u Konferencijskoj ligi ove sezone ili je priliku dobio samo zbog ogromne prednosti svoje momčadi. Pogotke za AEK zabijali su Waldo Rubio Marin u 25., Riad Bajić u 54., Đorđe Ivanović u 73. i Marcus Rohden u 83. minuti.

Dodajmo kako je najveća mlada nogometna zvijezda u ovome trenutku, Lamine Yamal, tek peti najmlađi igrač koji je nastupio u grupnoj ili ligaškoj fazi europskog natjecanja. Protiv belgijskog Royal Antwerpa je zaigrao sa 16 godina i 68 dana. Mlađi od njega bio je još Victor Ozhianvuna koji je u veljači ove godine za norveški Molde nastupio sa 16 godina i 41 danom starosti.

Gerasimou je i mladi reprezentativac Cipra te je za U-16 reprezentaciju svoje zemlje postigao tri pogotka u pet nastupa, dok za U-17 vrstu ima dva nastupa i jedan pogodak.