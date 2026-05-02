Grafiti mržnje preplavili Srbiju: Hoće li Vučićeva istraga imati epilog?

"Blokaderi ustaše“, "blokaderi teroristi“, "rektor Đokić ubojica“, "rektor lopov“: ovo su samo neki od grafita kojima su posljednjih dana prekrivene fasade zgrada u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Pojavili su se nakon što su studenti u blokadi započeli akciju lijepljenja naljepnica na kojima piše "Studenti pobjeđuju“. Uslijedila je protu-kampanja pristaša vlasti, koji su ispisali grafite "Srbija pobjeđuje“, ali i stotine natpisa mržnje protiv studenata u blokadi i rektora Sveučilišta u Beogradu Vladana Đokića.

Takve poruke mogu se ovih dana vidjeti na svakih tridesetak metara, između ostalog u ulici Vase Čarapića, u blizini Trga republike, na zgradi Kemijskog fakulteta kod Studentskog trga, na Zelenom vencu, u Takovskoj ulici, u Kneza Miloša i na Trgu Slavija u Beogradu. Dijeljenje naljepnica kojima se poručuje da će studenti pobijediti na izborima, koje Aleksandar Vučić najavljuje za srpanj ili jesen ove godine, izazvalo je verbalne, ali i fizičke incidente i u Kraljevu, gdje su pristaše vlasti u četvrtak navečer (30. travnja) u jednom trenutku zapalile baklju.

Mediji su prenijeli da su, dok su dijelili naljepnice, u srijedu navečer napadnuti članovi Zbora Rakovica u Resniku, gdje je jedan mladić pretučen, a potom i otet. Nakon što su ga otmičari pustili, primljen je na Vojno-medicinsku akademiju. MUP se do sada o tome nije oglasio. Zastupnica Zeleno-lijevog fronta (ZLF) Biljana Đorđević podsjeća da su se neke vrste otmica događale i ranije u Srbiji.

"Građani koje je policija maltretirala pričali su da im se događalo da ih policija jednostavno ubacuje u vozila. U Novom Sadu su otete studentice Mila Pajić i Doroteja Antić. Možda je u početku izgledalo kao pretjerivanje kada se kaže da je to vrsta otmice, jer su to uglavnom bili policajci u civilu“, kaže Đorđević za DW.

Ona dodaje da vjeruje kako je sada riječ o obrascu "koji se strateški koristi kako bi se zastrašivalo građane“. "Pri tome ne znamo tko to točno radi – kriminalci koji nikome ne odgovaraju ili ljudi koji su policajci u civilu. Mislim da je riječ o zloupotrebi institucija od strane režima, i to protiv političkih protivnika“.

Udruga KROKODIL već nekoliko godina organizira akcije uklanjanja murala, poput onog s natpisom „Kad se vojska na Kosovo vrati“, ili grafita poput „Ratko Mladić heroj“, koji su se odavno pojavili na zidovima zgrada u gradovima širom Srbije. Zato su i u petak (1. svibnja) izašli na ulice Beograda i pokušali barem djelomično očistiti zidove zgrada od natpisa netrpeljivosti prema studentima u blokadi i poruka mržnje protiv Vladana Đokića.

„Mislim da do sada nismo vidjeli tu količinu i gustoću na tako širokom prostoru tih prorežimskih i vulgarnih i odvratnih ispisa“, kaže za DW pisac Vladimir Arsenijević, koji je osnivač KROKODIL-a. „Odlučili smo izaći na ulice jer se i inače time bavimo – uklanjamo razne grafite i mrziteljske, šovinističke i ratnohuškačke murale“, dodaje on.

On poziva građane da isto učine u svojim lokalnim zajednicama. „Pokušali smo im objasniti da to nije ni komplicirano ni skupo i da je pitanje građanske odgovornosti to da svoj javni prostor održavamo neutralnim i neopisanim političkim porukama u tom ludom političkom ratu koji se kod nas neprestano vodi.“

Biljana Đorđević ocjenjuje da masovno ispisivanje grafita mržnje „podiže tenzije i ne odgovara tvrdnjama vlasti da žele dijalog u društvu“. Iako kaže da „rat grafitima“ nije sam po sebi znak da će uskoro biti raspisani izbori, Đorđević navodi da to jest odgovor na kampanju koju su dijeljenjem naljepnica započeli studenti.

„Kada na poruku ‘Studenti pobjeđuju’ odgovore – ‘Srbija pobjeđuje’, ispada da studenti i građani nisu Srbija; da su samo oni Srbija, a studenti su blokaderi, teroristi, ustaše. To su poruke koje smo željeli prebojati. Toga ima toliko da, kada počnete, nema kraja“, navodi zastupnica ZLF-a.

Arsenijević podsjeća na problematičan zakonski okvir prema kojem se odgovornost za uklanjanje spornih grafita prebacuje na stanare zgrada. Pet organizacija, među kojima su KROKODIL, Inicijativa mladih za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava, nedavno je napisalo pismo s preporukama u vezi s uklanjanjem grafita i murala koji potiču mržnju. U njemu inzistiraju na promjeni propisa u tom području.

„Počinitelji nikada ne budu uhvaćeni, a i kada budu, to je prekršajna kazna u iznosu od 10.000 dinara. Ako se to plati u roku od mjesec dana, dobiva se 50 posto popusta. Suština je, dakle, u naopakome sustavu koji omogućava ovakve situacije“, kaže Arsenijević.

Nakon što su grafiti mržnje preplavili fasade zgrada u Srbiji, Aleksandar Vučić pozvao je na „smirivanje strasti“, a MUP je priopćio da radi na identifikaciji osoba koje su na zgradi Kemijskog fakulteta ispisale problematične grafite. Hoće li ta istraga imati sudski epilog?

„Razni grafiti mržnje ispisivani su na fasadama zgrada u Beogradu i drugim gradovima i nitko nije reagirao. Naravno, ovo je dodatno problematično jer je riječ o fakultetu, dakle javnoj ustanovi. Voljela bih vjerovati da će ovaj put biti sudskog epiloga, ali iskreno – ne vjerujem“, kaže Biljana Đorđević.

I Arsenijević je skeptičan da će istraga policije rezultirati kažnjavanjem počinitelja. On podsjeća da su aktivisti KROKODIL-a organizirali akcije uklanjanja grafita i murala noću. „Istog trenutka bi se pojavila policija, komunalna milicija, zabrinuti građani, nogometni huligani. S druge strane, toliko smo puta gledali oslikavanje murala do kojih je našoj desnici, koja je povezana s vlašću, iznimno stalo – recimo onaj ‘Kad se vojska na Kosovo vrati’. To smo uklanjali, ali ih oni u roku od 24 sata ponovno naprave. To se radi usred bijela dana i nikada se ništa ne dogodi“, zaključuje Vladimir Arsenijević.