Svjetski prvak Usik pomaže Joshui u dugoočekivanom meču protiv Furya

Svjetski prvak u teškoj kategoriji Oleksandr Usik podržao je Anthonyja Joshuu u njegovom dugoočekivanom meču s Tysonom Furyjem kasnije ove godine, te je priznao da mu je pomagao s njegovim planom borbe.

Usik, koji drži IBF, WBA i WBC pojaseve, posljednjih je mjeseci surađivao s bivšim protivnikom Joshuom i rekao je da je impresioniran Britančevim razvojem. Dodao je da 36-godišnji Joshua zaslužuje pobijediti sunarodnjaka i bivšeg prvaka Furyja (37) nakon što je promijenio svoj pristup boksu i treninzima.

"Fury je nevjerojatan borac i Fury je vrlo opasan tip, ali gledam kako Anthony radi i kako se promijenio", rekao je Usik za BBC. "Sviđa mi se Fury, on je moj pohlepni trbušasti najbolji prijatelj, nevjerojatan je borac, ali želim da Anthony pobijedi - zaslužuje to."

Joshua, bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, trebao bi se vratiti u ring protiv Kristiana Prenge u Rijadu 25. srpnja. Borba će biti njegova prva od prometne nesreće prošlog prosinca u kojoj su poginula dva bliska prijatelja.

Usik je rekao da se njegov nedavni rad s Joshuom usredotočio na tehničku i mentalnu pripremu.

"Razgovaramo o strategiji, boksačkim vještinama i psihologiji. Razgovaramo o borbama, našim borbama".

Ukrajinac bi trebao braniti svoje svjetske naslove protiv nizozemskog kickboksača Rica Verhoevena 23. svibnja u Egiptu.