Jakirović u drami zadnjeg kola stigao do velikog uspjeha, evo tko sve ide u Premier ligu

Nogometaši Coventryja i Ipswicha izborili su direktan plasman u englesku Premier ligu, dok će za posljednje treće mjesto koje vodi prema eliti dodatno razigravati Milwall, Southampton, Middlesbrough i Hull, momčad koju vodi Sergej Jakirović, nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama.

Još ranije je prvo mjesto popularnog engleskog Championshipa izborio Coventry, kao i prvo mjesto na ljestvici, dok je u posljednjem 46. kolu Ipswich s 3-0 na domaćem terenu svladao Queens Park Rangers i time osigurao drugo mjesto.

Velika se borba vodila za pozicije od trećeg do šestog mjesta koje vode prema dodatnom razigravanju, a kao pobjednik je iz tih borbi izašao Hull, sastav kojeg trenerski vodi Jakirović.

Ove nedjelje Hull je na domaćem terenu svladao Norwich s 2-1 iako su gosti vodili 1-0 pogotkom Tourea u 26. minuti. Izjednačio je McBurnie koji je realizirao jedanaesterac u 28. minuti, dok je gol odluke dao ponovno McBurnie u 67. minuti.

Wrexham, konkurent Hulla u borbi za šestu poziciju, remizirao je pred svojim navijačima 2-2 s Middlesbroughom te je Hull na kraju ostvario dva boda više i osigurao doigravanje. Tamo će u polufinalu igrati protiv trećeg Milwalla, dok će u drugom polufinalu igrati Southampton i Middlesbrough. Hull će biti domaćin u prvom susretu 8. svibnja.

Pobjednici polufinala igraju finale na Wembleyju, ključnu utakmicu za odlazak u Premier ligu.

Od ranije je poznato da iz Premier lige u Championship ispadaju Burnley i Wolverhampton, a ostaje upitno koja je treća momčad koja će iz elite skliznuti u drugi rang. Championship okruženje napuštaju Oxford, Leicester i Sheffield Wednesday.

Portsmouth je na domaćem terenu remizirao 1-1 s Birminghamom, a pogodak za Portsmouth je postigao Adrian Segečić, mladi hrvatski reprezentativac. Bio je to njegov 11. ligaški pogodak ove sezone.