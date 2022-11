Utakmice Dinama i Hajduka se 'preklapaju', jesu li se mogli uskladiti?

Nogometaši Dinama i Hajduka nastavljaju svoja natjecanja u Ligi prvaka. Riječ je o mladim momčadim u Ligi prvaka mladih. Dinamo igra u skupini svoju posljednju utakmicu, ima iste suparnike kao i prva momčad i danas će od 14 sati u Londonu tražiti prolazak skupine.

Plavi su trenutačno treći u skupini, prvi više ne mogu biti te tako izravno ići u osminu finala. No, mogu biti drugi i naći se u šesnaestini finala. Za to igračima Ivana Senzena treba pobjeda nad Chelseajom kojeg su pobijedili u Kranjčevićevoj s 4:2. Uz to, potrebna im je i pobjeda Milana nad Salzburgom, baš kao što sve to isto treba i prvoj momčadi Ante Čačića. Tu se utakmicu može uživo gledati na internetskoj stranici Dinama.

Utakmica plavih dijelom se preklapa i s utakmicom mlade momčadi Hajduka. Splićanii igraju kod kuće, ali oni idu drukčijim putom od plavih, igraju odmah nokaut sustavom u kojem su prošli prvo kolo bez problema, slavili su s ukupnih 5:1 nad Gabalom, a očito će proći i drugo kolo jer su u prvoj utakmici u Albaniji bili s 3:0 bolji od Apolonije Fier. Ta se utakmica igra od 15 sati i nju se može pratiti preko internetske stranice Hajduka.

Možda se moglo i malo bolje iskoordinirati vrijeme odigravanja utakmica ako Uefa nije striktno odredila termine i satnicu ovih utakmica.

Prođu li Dinamo i Hajduk spajaju se u natjecanju, u šesnaestini finala, ali tu još mogu igrati međusobno, no mogli se susresti u osmini finala ili kasnijoj fazi natjecanja.

