Čačiću sve više prijeti otkaz, stolica mu se već trese

Osijek i Dinamo odigrali su derbi 15. kola SuperSport HNL-a u odličnoj atmosferi i dobro ispunjenom Gradskom vrtu pred nešto više od 7 tisuća duša (1:0). Najbolji igrač domaćih Laszlo Kleinheisler ipak je počeo susret u prvih 11 unatoč tome što su neki izvori govorili kako neće biti spreman, Poms je odlučio i promijenii formaciju u odnosu na Varaždin i postavio je 4-4-2 sustav. Gostujući trener Čačić je malo promijenio sastav nakon napornog dvoboja u Ligi prvaka protiv Milana na San Siru, krenuli su Štefulj, Lauritsen te iskusni Theophile, dok je u napadu bio Drmić.



Prvu priliku imali su gosti iz Zagreba, Martin Baturina je izašao pred Ivicu Ivušića, golman bijelo-plavih je otklonio opasnost a sviran je prekršaj od strane suca Strukana. Uzvratio je Osijek par minuta kasnije, Mierez je izbjegao obranu Dinama, ali njegovo dodavanje nisu uspjeli zahvatiti i poslati u mrežu Beljo ili Caktaš. Osječani su se vrlo hrabro suprostavili favororiziranim gostima iz Zagreba, borbeni Mierez je uposlio Leovca, ali lijevi branič puca pokraj lijeve vratnice Livakovića. Dinamo je bio blizu pogotka u 24. minuti, Ivanušec se namjestio i pucao desnom nogom, no lopta ide iznad grede.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 29.10.2022., Osijek, Stadion Gradski vrt - SuperSport HNL, 15. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo. Ante Cacic Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je imao više od igre, bolju prezentaciju na terenu Osijek je mogao kapitalizirati i pogotkom, ali u 45. minuti Beljo je pogodio stativu, ali tu nije bio kraj akcije, lopta se odbila do Gržana koji propušta zicer prvog dijela, točnije, Livaković sjajnom brani refleksnom reakcijom. Slavonski prvoligaš pokazao je 'zube' Dinamu čija je obrana morala strahovati od osječke ofenzive, pokazao je visoku razinu igre i držao je cijelu utakmicu, što se nije događalo često.



Trener Dinama Ante Čačić nije bio zadovoljan izvedbom plave momčadi pa su ušli kapetan Ademi i prvi napadač Petković, izašli su Baturina i blijedi Štefulj. U drugom dijelu pogoršali su se vremenski uvjeti, gusta magla se sve više počela spuštati na Gradski vrt, ali to nije smetalo Osijeku jer je nastavio s napadima, Nejašmić je ispremiješao obranu Dinama a Mierez gađao rašlje, sigurni Livaković bez problema hvata loptu. U jeku Dinamovih napadača Mierez je povukao kontru, ali je prekasno uposlio Belju koji je jurio pred Livakovića i dignuto je zaleđe.



Trudio se se mađarski veznjak zabiti, tijekom 67. minute majstorski je primio loptu i prevario Theophilea, ipak, završnica mu nikako nije išla od noge. Bijelo-plavi su materijalizirali bolju igru pet minuta prije kraja, Žaper je izbacio Miereza u priliku, argentinski centarfor ovaj puta nije pogriješio i matirao je Livakovića za erupciju na stadionu. Dinamo je u završnici dvoboja pokušao doći barem do boda, no Emreli i Petković nisu pronašli put do mreže. Osijek se do kraja utakmice uspješno obranio i mogao zasluženo proslaviti velika tri boda i pobjedu nakon neugodnog poraza u Varaždinu, dok se Dinamo s porazom okreće prema Chelseaju i zadnjem kolu Lige prvaka. Anti Čačiću pak prijeti otkaz nakon nove kapitulacije, stolica mu se jako trese.



- Bit ću kratak, moram čestitati domaćinima na pobjedi i zgoditku. Prvo poluvrijeme je Osijek bio hitriji, svježiji i agresivniji, imamo 11 utakmica više nego domaćini i to je ostavilo traga. Poraz kao poraz je uvijek nelagoda, ali on mora doći, zaista je Osijek bio bolji i ne trebamo žaliti. Veseli me što Osijek ide prema gore, bio sam ovdje i trener - rekao je Ante Čačić poslije utakmice.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 29.10.2022., Osijek, Stadion Gradski vrt - SuperSport HNL, 15. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo. Ramon Mierez Photo: Davor Javorovic/PIXSELL



- Mislim da je ovo bila jako teška utakmica za nas, ali smo sjajno otvorili dvoboj, pogotovo u prvih 20 minuta. Krenuli smo s dva napadača, mislim da je poslije 90 minuta ova pobjeda potpuno zaslužena. Neću mijenjati stil igre, uvijek se radi o nama, ne zanima me tko je protiv nas, igramo naš nogomet. Mierez je zaslužio ovaj gol jer naporno radi - izjavio je Rene Poms.