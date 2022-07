Utakmica sa Slovencima za kraj priprema u Kranju

Dok se najbolje vaterpolske reprezentacije svijeta natječu na završnom turniru Svjetske lige u Strasbourgu, one manje uspješne, poput naše nacionalne vrste, "ponavljaju gradivo" na bazičnim pripremama. Izabranici Ivice Tucka su u slovenskom Kranju, a ovaj najteži dio priprema za Europsko prvenstvo u Splitu (od 27. kolovoza do 10. rujna) okončat će se današnjom prijateljskom utakmicom sa Slovenijom koja se također priprema za EP (početak u 19 sati).

U međuvremenu je reprezentacija (nakon Hrvoja Benića i Kristijana Milakovića) ostala i bez Ante Vukičevića kojemu su francuski liječnici u Marseilleu preporučili višetjedno mirovanje nakon što mu je nedavno pozlilo (pa je na trenutak ostao i bez svijesti).

- Liječnik u Francuskoj preporučio je Anti mirovanje sljedeća dva do tri tjedna, pa potom dodatne pretrage. I dalje stoji naša želja da Ante sve dodatne pretrage obavi i u Hrvatskoj. No neovisno o tome, ono što jest sigurno je da je na žalost Ante otpao za nastup u Splitu. Ne trebam ni pojašnjavati koliko nam to stvara dodatnih problema i koliki je to udarac. Riječ je o igraču koji je sastavni, neizostavan dio ove reprezentacije od 2017. godine - kazao je za hvs.hr izbornik Tucak.

No, zato se suigračima u Kranju s nekoliko dana zakašnjenja pridružio vratar Marko Bijač. Imao je opravdani razlog za izostanak jer je u Splitu na Aspiri (visoka škola) branio i obranio završni rad za prvostupnika. Ako vas zanima o čemu je pisao, naslov njegova rada bio je: Proces pripreme hrvatske vaterpolske reprezentacije za Olimpijske igre u Riju 2016. godine. Podsjećamo samo da smo tada osvojili srebro, a Bijač je bio proglašen najboljim vratarom olimpijskog turnira.